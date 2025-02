Oroscopo del 20 Febbraio: Se gli astri parlano, meglio non ascoltarli (ma riderci su).

Eccoci al 20 febbraio, un giorno perfetto per prendere la vita con filosofia… o per mandare tutto all’aria, a seconda dell’umore. Gli astri si sono svegliati capricciosi, quindi aspettati sorprese, contrattempi e qualche spunto per esercitare la pazienza. Pronto? No? Peccato, perché il destino non aspetta nessuno.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi la tua voglia di avere ragione supera la tua voglia di respirare. Il problema? Anche gli altri pensano di avere ragione. Preparati a qualche scontro epico o, se proprio vuoi essere originale, prova ad ascoltare per una volta. Difficile, lo so.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La giornata parte bene, poi qualcuno osa interrompere il tuo sacro equilibrio con una richiesta fastidiosa. Resisti alla tentazione di rispondere con uno sguardo letale e cerca di collaborare. Se proprio devi, fallo con aria di martire.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi potresti essere una minaccia pubblica per la concentrazione altrui. Salti da un argomento all’altro come un canale TV impazzito. Ti diverti, certo, ma chi ti sta accanto potrebbe avere un’espressione vacua e leggermente terrorizzata. Modera il caos.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sei in modalità “sensibile e suscettibile”. Qualcuno potrebbe dirti “Buongiorno” e tu prenderlo come un attacco personale. Respira, rilassati e prova a non leggere drammi in ogni conversazione. Anche se, ammettiamolo, a te piace un po’.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi ti senti una star, ma gli altri sembrano non aver ricevuto il copione in cui dovrebbero idolatrarti. Invece di offenderti, prova a brillare senza pretendere applausi. Sì, è difficile, ma almeno eviterai la frustrazione di non essere al centro di tutto,

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Se ci fosse un concorso per notare i dettagli più irrilevanti del mondo, oggi vinceresti a mani basse. Ma invece di sottolineare ogni minimo errore altrui, prova a rilassarti. Spoiler: nessuno ti pagherà per fare il revisore universale della vita.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sei sempre indeciso, ma oggi superi te stesso. Un consiglio? Scegli qualcosa, qualsiasi cosa, prima che chi ti sta accanto perda la pazienza. E no, non vale dire “vediamo più tardi”. Il tempo è adesso.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi potresti sembrare misterioso e affascinante… oppure inquietante, dipende da chi ti guarda. Evita sguardi troppo intensi e commenti enigmatici. Non tutti sono pronti a decifrare i tuoi messaggi criptici da guru delle tenebre.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di avventura oggi si scontra con la dura realtà della routine. Puoi ribellarti, certo, ma a volte anche pagare le bollette e finire il lavoro è un’avventura. Non è divertente, ma è necessario. Almeno per evitare guai.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Giornata produttiva, peccato che gli altri sembrino aver deciso di ostacolarti con la loro pigrizia cosmica. Cerca di non prendere tutto sul personale e, soprattutto, non dare ordini come un sergente in guerra. Anche se lo faresti benissimo.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi hai idee geniali, peccato che il mondo non sembri pronto ad accoglierle. Se ti guardano come se stessi parlando in un’altra lingua, prova a spiegarti meglio. Oppure accetta che il genio, spesso, è un talento incompreso.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi ti senti un po’ perso nei tuoi pensieri, ma cerca di non esagerare: il mondo reale esiste e ogni tanto sarebbe carino se ci partecipassi. Giusto per ricordare agli altri che sei ancora tra noi.