Oroscopo del 19 Febbraio: Per chi ha coraggio (o autoironia)

Se sei qui, significa che vuoi sapere cosa ti riserva il 19 febbraio. Ebbene, sappi che gli astri non fanno sconti a nessuno, nemmeno a te. Quindi prendi fiato, allaccia le cinture e preparati a un viaggio tra stelle indifferenti, pianeti dispettosi e una buona dose di sarcasmo.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Sei sempre pronto a comandare, ma oggi potresti scoprire che il mondo non ha intenzione di obbedirti. Inutile sbattere la testa, anche perché l’hai già fatto troppe volte. Prova a usare la diplomazia… Ah no, scusa, non sai cos’è.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Oggi il tuo motto sarà: “Se non posso mangiarlo o dormirci sopra, non mi interessa”. Il problema? La vita richiede anche attività come lavorare, interagire e, ogni tanto, fingere entusiasmo. Sforzati, giusto per non sembrare in letargo.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Ti senti brillante, ma il rischio di passare per chiacchierone inconcludente è altissimo. Cerca di dire meno parole e fare più fatti, così magari la gente smette di annuire con finto interesse quando parli.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi il tuo umore sarà come il meteo in inverno: imprevedibile e poco incoraggiante. Se qualcuno osa chiederti “tutto bene?”, hai il diritto di rispondere con un monologo drammatico. L’importante è non esagerare… O forse sì?

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Non è sempre il tuo momento di brillare, ma provare a convincerti di questo è come dire a un pavone di non pavoneggiarsi. Se proprio devi stare al centro dell’attenzione, almeno fallo con classe e senza invadere lo spazio vitale altrui.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Se esistesse un campionato mondiale di giudizi non richiesti, tu saresti campione assoluto. Oggi, però, potresti dover incassare una critica… e non sei bravissimo a farlo. Respira e fingi di non prendertela, anche se dentro stai già facendo la lista nera.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sempre in cerca di equilibrio, oggi finirai per oscillare tra un’idea e il suo esatto contrario. Non c’è nulla di male a essere indecisi, tranne quando gli altri dipendono dalle tue scelte. E indovina? Oggi dipendono tutti da te. Buona fortuna.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Il tuo superpotere oggi sarà l’intensità… peccato che gli altri non siano pronti a subirla. Se vuoi evitare di spaventare qualcuno con il tuo sguardo penetrante, prova a battere le palpebre ogni tanto. Non ti toglierà potere, promesso.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Giornata perfetta per una delle tue fughe strategiche: mentalmente o fisicamente, troverai un modo per scappare dalle responsabilità. Attento però, perché prima o poi la realtà ti presenta il conto… e no, non puoi pagarlo con un sorriso.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Ti svegli con un solo obiettivo: conquistare il mondo (o almeno il tuo ufficio). Peccato che il resto dell’umanità non condivida il tuo entusiasmo per il dovere. Rilassati un attimo, la produttività è utile, ma ogni tanto devi anche ricordarti di vivere.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi sei più rivoluzionario del solito e hai voglia di scuotere le cose. Ma ricorda: c’è una sottile linea tra il genio visionario e il pazzo che parla da solo. Gli altri non sono pronti per il tuo livello di genialità, cerca di adattarti senza soffrire troppo.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Buon compleanno! Oggi tutti si aspettano che tu sia il protagonista, ma la tua unica voglia è sparire sotto una coperta con un film strappalacrime. Ti capiamo, ma almeno fai finta di apprezzare l’attenzione, prima di tornare nel tuo mondo parallelo.