Scuola e Protezione Civile: al via il progetto per la sicurezza e la prevenzione

Riparte il progetto formativo “Conoscere per proteggersi”, promosso dalla Provincia di Arezzo e rivolto alle scuole del territorio per sensibilizzare studenti e insegnanti sui rischi ambientali e sulle buone pratiche di Protezione Civile. L’iniziativa mira a fornire strumenti utili per affrontare situazioni di emergenza, rafforzando la consapevolezza e la capacità di reazione di giovani e docenti.

Il Presidente della Provincia, Alessandro Polcri, sottolinea l’importanza di diffondere una cultura della prevenzione: “Affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici e dei terremoti attraverso semplici accorgimenti può ridurre i danni e garantire un’efficace autoprotezione. L’informazione è uno strumento essenziale per diminuire il rischio e rendere la comunità più resiliente. La scuola rappresenta il contesto ideale per promuovere questa consapevolezza, formando cittadini più responsabili nella gestione delle calamità.”

Avviato nel 2024, il progetto ha già coinvolto oltre 1.700 studenti di 20 scuole, con il supporto di tre Unioni di Comuni, 12 amministrazioni locali, 50 volontari, Vigili del Fuoco e personale sanitario. Visto il successo dell’iniziativa, quest’anno verrà ampliato, coinvolgendo nuove scuole di 10 comuni e prevedendo attività sia in aula che all’aperto, con l’utilizzo di materiali e mezzi della Protezione Civile.

Nelle scuole superiori, il programma si arricchirà di un approfondimento sul volontariato e sull’altruismo, per sensibilizzare i giovani maggiorenni sull’importanza di dedicare il proprio tempo al servizio della comunità.

Anche il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Lorenzo Pierazzi, evidenzia il valore educativo del progetto: “La collaborazione tra il nostro Ufficio e la Protezione Civile di Arezzo permette di offrire a studenti e docenti strumenti fondamentali per conoscere i rischi del territorio e adottare comportamenti adeguati. Una comunità informata e preparata è essenziale per affrontare le sfide della sicurezza e della prevenzione.”

L’iniziativa è resa possibile grazie alla sinergia tra la Provincia, i Comuni, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il contributo tecnico-scientifico dell’Osservatorio sismologico di Arezzo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).