Conclusione



E anche per oggi abbiamo fatto finta che le stelle contino qualcosa nella vostra vita. Se vi è piaciuto l’oroscopo, prendetelo come un segno del destino. Se non vi è piaciuto, prendetelo come un segno che avete bisogno di più ironia nella vostra esistenza. In ogni caso, affrontate la giornata con lo spirito giusto: un mix di sarcasmo, caffè e la consapevolezza che, alla fine, ognuno si fa il proprio destino… o almeno prova a non farselo rovinare dagli altri.

Alla prossima, e ricordate: se qualcosa va storto, la colpa è sicuramente di Mercurio retrogrado. 😜✨