San Valentino è ormai un ricordo lontano, la cioccolata scontata è quasi finita e la vita sta tornando alla solita routine. I romantici sono in fase post-sbornia emotiva, i single stanno smettendo di fingere di essere felici e i cinici si stanno preparando per il prossimo evento da odiare. Ma le stelle, implacabili come sempre, hanno ancora qualcosa da dire.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ti senti inquieto, pronto a lanciarti in qualche nuova sfida o a discutere con qualcuno solo per sport. Oggi potresti litigare con un distributore automatico perché non ti dà lo snack in tempo.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Dopo giorni di eccessi, oggi cerchi di redimerti con un’insalata. Ma sappiamo entrambi che finirà con te che mangi direttamente dalla confezione di biscotti, accettando il tuo destino.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Ti stai già annoiando della settimana e stai cercando disperatamente nuovi stimoli. Oggi potresti mandare un messaggio ambiguo a qualcuno solo per vedere che succede. Il caos è la tua linfa vitale.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ti senti un po’ malinconico senza un motivo preciso. Anche se il meteo è bello, dentro di te piove. Soluzione? Un rewatch del tuo film drammatico preferito, giusto per soffrire un po’ di più.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi hai voglia di essere al centro dell’attenzione, ma nessuno sembra notarlo. Ti toccherà postare qualcosa di drammaticamente vago sui social per far partire il carosello di “Che succede?”.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Dopo il caos emotivo di San Valentino, sei finalmente tornato a ciò che ami di più: il controllo. Oggi farai liste, programmi e schemi che nessuno seguirà, ma almeno ti sentirai efficiente

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sei ancora indeciso se riprendere a credere nell’amore o continuare con il tuo cinismo raffinato. Nel dubbio, oggi eviterai decisioni importanti… come sempre.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Qualcuno oggi proverà a scoprire cosa pensi veramente. Spoiler: non ci riuscirà. Il tuo talento nel mantenere il mistero è secondo solo alla tua capacità di portare rancore.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Sei pronto a mollare tutto e partire per una meta esotica… o almeno a fare finta di lavorare mentre cerchi voli low cost. La voglia di fuggire è reale, ma il conto in banca non collabora.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Dopo la breve parentesi romantica (se mai c’è stata), oggi torni a ciò che conta davvero: la produttività. Il tuo motto per la giornata? “L’amore va e viene, ma il lavoro resta.”

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Mentre gli altri sono ancora impantanati nei loro drammi sentimentali, tu stai già pensando a idee rivoluzionarie che nessuno capisce. Ma che importa? Sei un genio incompreso, come sempre.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi il mondo ti sembra particolarmente ostile e fraintendi ogni cosa. Il barista ti dice “buona giornata” e tu pensi che stia ironizzando sulla tua vita. Respira, non è una cospirazione (forse).