San Valentino è finito e possiamo finalmente tornare alla normalità. I fiori stanno appassendo, le dichiarazioni d’amore si stanno trasformando in “prendi tu il pane?” e i single possono smettere di fingere che la festa non li infastidisca. Ma c’è una buona notizia: oggi è il giorno della cioccolata scontata. E in fondo, è questo il vero amore.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Sei ancora irritato per la pessima organizzazione di ieri? O per il fatto che nessuno ti abbia degnato di attenzioni? In ogni caso, oggi sfogherai la tua rabbia comprando dolci in quantità industriale.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Finalmente puoi fare ciò che ami di più: acquistare tutto il cioccolato avanzato dai romanticoni di ieri, senza spendere una fortuna. Amore? No, grazie, ho la Nutella.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Ieri hai mandato messaggi sdolcinati, oggi già non ricordi nemmeno a chi. La tua memoria emotiva dura quanto un post su Instagram. Prossimo amore, avanti il prossimo!

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi sei ancora in modalità post-San Valentino: abbracciando il cuscino e ascoltando canzoni tristi. Il tuo cuore è sensibile, ma almeno ora hai una scorta di cioccolata per affogare il dispiacere.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Se ieri non hai ricevuto abbastanza attenzioni, oggi pretenderai una sorta di risarcimento. Fiori, regali, complimenti… qualcuno dovrà pur rimediare! Altrimenti, il mondo pagherà le conseguenze.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Dopo aver analizzato ogni dettaglio della tua (eventuale) serata romantica, sei giunto alla conclusione che tutto poteva essere organizzato meglio. Peccato che nessuno apprezzi il tuo spirito critico.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi sei in crisi: da una parte vorresti continuare l’atmosfera romantica, dall’altra ti chiedi se sia troppo tardi per cambiare partner. Meglio distrarsi con lo shopping terapeutico… di cioccolata, ovviamente.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Se ieri qualcuno ti ha deluso, oggi stai già architettando la vendetta perfetta. L’amore può finire, ma il rancore è per sempre.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Hai già dimenticato che ieri fosse San Valentino. La tua mente è già proiettata sul prossimo viaggio, avventura o scusa per evitare relazioni troppo impegnative.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

San Valentino o meno, oggi è solo un altro giorno in cui guadagnare soldi e osservare il dramma romantico degli altri con il distacco di un documentarista.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Mentre tutti parlano ancora di amore, tu sei concentrato su un problema esistenziale che nessuno capisce. Oggi rifletterai su questioni importanti, tipo: perché la cioccolata non è moneta di scambio ufficiale?

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Ieri ti sei lasciato trasportare dai sentimenti, oggi sei in modalità post-sbornia emotiva. Tempo di tornare alla realtà… o di rifugiarti in un altro sogno d’amore inesistente.