🌹 Eccoci al giorno più dolce, smielato e carico di aspettative inutili dell’anno: San Valentino! C’è chi lo ama, chi lo odia e chi lo ignora con la stessa freddezza con cui visualizza i messaggi senza rispondere. Che tu sia in coppia, single o sentimentalmente confuso, le stelle hanno un messaggio per te… ed è probabilmente sarcastico. 🌹

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi la tua impazienza sarà messa a dura prova. Se il tuo partner non indovina il regalo giusto, la tua ira sarà più letale di una tempesta solare. Single? Meglio così, almeno nessuno rischia la vita.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

San Valentino per te è solo una scusa per abbuffarti di cioccolata. Sei felicemente single o in coppia? Poco importa, il vero amore della tua vita oggi è il cibo.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Un momento sei romantico, l’attimo dopo stai scrivendo un messaggio a qualcuno che dovresti ignorare. Coerenza? Non pervenuta. Alla fine della giornata, non saprai nemmeno tu cosa vuoi.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sei già pronto a piangere guardando una commedia romantica, anche se il tuo partner è lì accanto a te. Single? Nessun problema, il tuo livello di dramma è sufficiente per due.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Se il tuo partner non ti tratta come una star oggi, sarà costretto a firmare le carte per il divorzio (anche se non siete sposati). Single? Almeno nessuno ti farà un regalo mediocre.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Hai organizzato la serata perfetta nei minimi dettagli… peccato che l’universo abbia deciso di sabotarti. Il ristorante è pieno, il regalo non è all’altezza e la perfezione è un’utopia. Respira.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Ti chiedono se preferisci una cena fuori o una serata romantica a casa? Panico. Se solo si potesse organizzare una via di mezzo perfetta… ma la vita non è così gentile con te.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi il tuo sguardo da “so tutto ma non dirò nulla” sarà ancora più intenso. Ti aspetti grandi gesti, ma se non arrivano, nessuno saprà mai che sei deluso. Fingerai indifferenza… per poi vendicarti silenziosamente.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

San Valentino? Un’ottima occasione per prendere un volo last-minute e sparire senza spiegazioni. Se sei in coppia, il tuo partner dovrebbe considerarsi fortunato se oggi ti trova in casa.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Per te oggi è solo un altro giorno in cui guadagnare soldi e guardare dall’alto chi spreca tempo con fiori e cioccolatini. Se il tuo partner si aspetta una sorpresa, è meglio che riveda le sue aspettative.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Festeggiare l’amore? Troppo mainstream. Tu oggi parlerai di rivoluzioni, libertà e idee visionarie, lasciando il tuo partner nel dubbio se amarti o chiamare uno psicologo.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

San Valentino è il tuo giorno preferito… almeno nella tua testa, dove vivi una storia d’amore da film. Nella realtà, probabilmente riceverai un messaggio ambiguo alle 23:58.