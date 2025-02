Arezzo potenzia il controllo ambientale: ispettori e videosorveglianza contro i rifiuti illeciti

Maggiore controllo del territorio, informazione ai cittadini e contrasto deciso agli abbandoni illeciti di rifiuti: Sei Toscana rafforza il servizio di ispezione ambientale, già attivo in 50 Comuni, tra cui 14 dell’aretino, con 65 postazioni monitorate.

Nel 2024, sono stati effettuati oltre 350 turni operativi e rilevate più di 3.600 infrazioni, grazie a un sistema avanzato di videosorveglianza e all’impiego di ispettori ambientali. “Questa attività è un supporto fondamentale per i Comuni nel contrasto all’abbandono di rifiuti – spiega Daniela Fantacci, Vicedirettore generale di Sei Toscana – e permette di migliorare il decoro urbano, sanzionando i trasgressori e sensibilizzando le comunità.”

Nell’aretino, il servizio si avvale di tecnologie all’avanguardia, con video-trappole e fototrappole per un monitoraggio sempre più efficace. Dal 2018, oltre 14.500 infrazioni sono state segnalate agli organi competenti. Sei Toscana continua a investire in innovazione e sostenibilità, collaborando con le amministrazioni locali per garantire un ambiente più pulito e vivibile.