Ternana-Arezzo 3-1: sconfitta amaranto e pagelle dei giocatori

Si inizia con un retropassaggio di Montini per un avversario che viene deviato a fil di palo con un braccio da Gilli in mischia e poi rilanciato. L’Arezzo si avvicina al gol con un ottimo lancio di Tavernelli che apre su Pattarello: quest’ultimo sopravanza l’avversario e, con un tocco di sinistro, si rimpalla la palla sulla gamba destra, mettendo il pallone alla sinistra del portiere.

Ma in sei minuti la partita si ribalta: Chiosa non fa fallo e lascia il centro aperto, Renzi non riesce a raggiungere il ternano, ed ecco il gol del 15°. Poco dopo, dalla sinistra in velocità, arriva il solito affondo e il 16° gol.

Nel frattempo, prima di pranzo, ci concediamo un bel piatto di penne rigate con pancetta e pomodoro, salcicce e fagioli, cacio con marmellata di fichi, prosciutto, vino buono, caffè e pure grappa e vinsanto, giusto per stare bene.

Si rientra in campo e, quando vogliono loro, la Ternana sfonda sulla destra in velocità, con Coccia seduto, cross al centro e Curcio, prima di uscire, segna. Poi, più nulla.

Pagelle:

Trombini 5,5

5,5 Montini 5

5 Gilli 5,5

5,5 Chiosa 5

5 Coccia 5

5 Renzi 5,5

5,5 Mawuli 5

5 Pattarello 6,5

6,5 Guccione 5

5 Capello 5

5 Tavernelli 6

6 Fiore n.c.

n.c. Egunseye n.c.

n.c. Santoro n.c.

n.c. Lazzarini n.c.

n.c. Bucchi 5,5

Conclusione: Serve maggiore rapidità, unita a una certa tecnica. Determinanti gli strappi di Pattarello, ma la squadra è composta da undici elementi.

Valutazioni sulla rapidità:

Gli unici a raggiungere la sufficienza sono Guccione (6-), Tavernelli (6+) e Pattarello (6,5). Gli altri possono avere una buona falcata o resistenza, ma senza rapidità non serve né in difesa né in attacco. Cicerelli ha fatto solo tre discese in velocità, ma ha realizzato due gol e sfiorato il terzo. Anche in difesa, giocare d’anticipo richiede rapidità: se vuoi limitare i danni, devi saper fare fallo in velocità, cosa che non è successa sul primo gol della Ternana.

Suggerimento: Sarebbe utile allenarsi con elastici e pesi per migliorare gli scatti. (Rif. mister(i) da Barre).

Credits foto: S.S. Arezzo