⚠️ Avviso importante: Anche oggi le stelle sanno tutto di te… ma se la tua vita è un disastro, forse il problema non è l’oroscopo.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La pazienza oggi non è il tuo forte (novità!). Se qualcuno ti dice di stare calmo, prova a non prenderlo come un’offesa personale. O almeno aspetta cinque minuti prima di urlare.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Hai fame. Ma quando mai non ce l’hai? Oggi il tuo obiettivo principale sarà scegliere tra pizza e sushi. È bello avere problemi di questa portata, vero?

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi parli troppo e ascolti troppo poco. Ma d’altronde, la tua voce è la tua melodia preferita. Peccato che gli altri non la pensino allo stesso modo.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Hai il cuore tenero e oggi qualcuno ne approfitterà. Dai, impara a dire di no ogni tanto, non ti cadranno mica le braccia… al massimo perderai qualche falso amico.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti piace stare al centro dell’attenzione, ma oggi il mondo ha deciso di ignorarti. Puoi reagire con dignità o mettere in scena un dramma teatrale. Conoscendoti, sceglierai la seconda.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi la tua ossessione per l’ordine ti porterà a rifare il letto 12 volte. Ma purtroppo le persone intorno a te resteranno comunque un disastro. Rassegnati.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Vuoi accontentare tutti e alla fine non accontenti nessuno, nemmeno te stesso. Decidi qualcosa oggi, anche solo cosa mangiare, senza aspettare che il destino lo faccia per te.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Ti credi un essere oscuro e misterioso, ma oggi il tuo sguardo intenso farà ridere più che intimidire. Forse è ora di aggiornare la tua tecnica da villain di serie B.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Sei stanco della routine e vorresti scappare in un altro Paese. Peccato che il massimo dell’avventura oggi sarà cambiare marca di caffè.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Lavori troppo e oggi te ne renderai conto… per poi continuare a lavorare lo stesso. Complimenti per l’autodistruzione consapevole!

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Sei un genio incompreso. Ma hai mai pensato che forse sei solo incomprensibile? Prova a parlare con meno concetti astratti, oggi il mondo non è pronto per le tue teorie rivoluzionarie.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Ti senti fragile e oggi una frase innocua ti ferirà come una coltellata. No, quella battuta non era un attacco personale. No, nessuno ce l’ha con te. Respira.