🔮 Benvenuti anche oggi, anime erranti in cerca di risposte! Le stelle continuano a guardarvi con quell’aria di superiorità cosmica, sapendo bene che comunque ignorerete i loro segnali e farete di testa vostra. Ma non temete, ecco l’oroscopo del giorno, pronto a pungervi più della vostra coscienza dopo una decisione sbagliata.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La vostra pazienza oggi sarà più corta di un messaggio visualizzato senza risposta. Evitate di litigare con chiunque vi capiti a tiro: non tutti meritano il privilegio di essere investiti dalla vostra ira divina.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Vi siete mai chiesti come sarebbe la vostra vita se vi sforzaste almeno un minimo? No? Bene, continuate così. Anche oggi la procrastinazione sarà la vostra più grande alleata, insieme al frigo.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi parlerete talmente tanto che le persone faranno finta di avere una chiamata urgente pur di scappare. Provate a comunicare con meno parole e più silenzi… ma sappiamo che non succederà.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Vi sveglierete con la solita voglia di piangere senza un vero motivo, e la giornata vi darà ragione. Se volete una soluzione, abbracciate un cuscino e fingete che sia qualcuno che vi capisce davvero.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi avrete un disperato bisogno di attenzioni, ma il mondo potrebbe non accorgersi della vostra magnificenza. Dramma in arrivo. Se proprio volete i riflettori su di voi, inventatevi una tragedia epica.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi qualcuno metterà in disordine la vostra vita… o peggio, la vostra scrivania. Sarà una sfida non urlare. Provate a rilassarvi, anche se sappiamo che la vostra versione di “rilassarsi” è sistemare compulsivamente.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Decidere oggi sarà più difficile del solito. Colazione dolce o salata? Restare a casa o uscire? Amare o ghostare? Alla fine, non sceglierete nulla e vi limiterete a stare in bilico, come sempre.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi la vostra aura oscura sarà più intensa del solito. Qualcuno proverà a capirvi, ma voi risponderete con mezze frasi enigmatiche e sguardi truci. Nessuno saprà se siete arrabbiati, misteriosi o solo annoiati.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La voglia di libertà oggi vi spingerà a prendere decisioni impulsive. Tipo prenotare un viaggio senza soldi o dire la verità senza filtro. Pensateci due volte… o no, che tanto poi fate quello che volete comunque.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Lavoro, responsabilità, serietà… oggi vi renderete conto che nessuno vi ringrazia per tutto ciò. Ma invece di ribellarvi, vi rimetterete al lavoro, con la stessa tristezza di un lunedì eterno.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi vi sentirete ancora più alternativi del solito, al punto che potreste discutere con qualcuno solo per il gusto di sembrare anticonformisti. Ma occhio: essere diversi per forza è solo un altro modo per essere prevedibili.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Le vostre emozioni oggi saranno più instabili del Wi-Fi nei momenti cruciali. Qualcuno potrebbe dirvi di essere più razionali, ma voi preferirete affogarvi nei vostri sogni e in una playlist triste su Spotify.