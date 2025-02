Vi ricordate dell’U.S. Arezzo degli anni ‘50?

Seguo l’Arezzo fin da quel giorno di luglio in cui Ferrario fu venduto alla Lucchese per 10 milioni, al Principe di Piemonte. Ero presente, avevo solo 4 anni, e ricordo bene Battello, Lucioli, Bianconi e altri dirigenti che festeggiarono al bar del bagno del Principe stappando lo spumante.

Ho visto passare tanti giocatori, tanti allenatori, tanti sistemi di gioco e persino tanti campi. All’epoca erano veri campi, non tappeti erbosi. I palloni potevano squarciare la testa, e sul terreno si sudava davvero. Ho ammirato le cannonate di Lenci, i colpi di testa di Cati, i guizzi di Scatizzi, la classe di Meroi… fino all’epoca moderna.

A proposito, caro Mister, quando giocavamo in Serie B per la prima volta, il lunedì pomeriggio Flaborea, Rossi, Picci e altri scendevano al campo sotto le carceri per giocare con noi dilettanti e amatori. Partite che duravano fino al crepuscolo, anche se il giorno prima molti di noi avevano giocato in campionati minori o praticato altre attività sportive.

Questo per dire che chiudersi agli allenamenti, isolarsi dal calore e persino dalle critiche dei tifosi, significa allontanarsi dal proprio dovere. È controproducente sia per il gioco che per i risultati. Indipendentemente da come sia andata a Gubbio, un atteggiamento così testardo finisce per inimicarsi squadra, tifosi e tutto l’ambiente.

Cambiare mentalità è difficile. Magari qualcuno si sente un genio – e forse lo è – ma il calcio resta un gioco di squadra, fatto anche di pubblico.

Due anni fa anche Indiani, dopo la sconfitta contro il Terranuova e il gol subito a Seravezza, capì che la sua ostinazione tattica avrebbe compromesso la sua decima promozione. Ma ci fu “San Cantisani”: non un fuoriclasse, ma un giovane volenteroso che, giocando da seconda punta, ci diede un nuovo assetto vincente. Con un Pattarello che, in quel modo, non poteva più essere triplicato!