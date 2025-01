È morto in Bolivia, dove era missionario da 55 anni, padre Tarcisio Ciabatti: una vita dedicata agli altri

Si è spento in Bolivia, paese in cui ha servito come missionario per 55 anni, padre Tarcisio Ciabatti, all’età di 89 anni. Originario di Dama, un piccolo borgo sull’Appennino vicino a La Verna, luogo delle stimmate di San Francesco, sarà ricordato con una messa domenica mattina nella sua terra natale.

Padre Ciabatti ha lasciato un segno indelebile anche a Viareggio, in particolare nel quartiere di Varignano, dove è stato il primo parroco fino agli anni ’70. Fu proprio allora che prese la decisione di partire per la Bolivia, dedicandosi con straordinaria passione all’educazione e all’assistenza sanitaria.

Nel novembre 2023, in segno di riconoscimento per il suo impegno, gli è stata conferita una laurea honoris causa in Bolivia. A Viareggio è attiva un’associazione che sostiene le sue missioni raccogliendo donazioni per portare avanti il suo operato.

Padre Tarcisio ha vissuto una vita all’insegna della solidarietà, rimanendo sempre vicino a chi aveva più bisogno, sia in Toscana che in Sud America. La sua eredità spirituale e umana continua a ispirare quanti lo hanno conosciuto.

I funerali si svolgeranno presso la scuola Tekove Katu, nel municipio di Gutierrez, nella Cordillera boliviana, dove padre Ciabatti verrà sepolto.