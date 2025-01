Arezzo: rete di spaccio sgominata, quattro nigeriani finiscono in manette

L’attività incessante della Squadra Mobile di Arezzo ha portato in pochi giorni a quattro arresti per spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, tra il 9 e il 21 gennaio, gli agenti hanno sgominato una rete di spaccio gestita da cittadini nigeriani, fermando i pusher in flagranza di reato mentre cedevavano dosi di eroina e cocaina.

L’ultimo doppio arresto è avvenuto il 20 e il 21 gennaio in un’area già nota alle forze dell’ordine per la presenza di pusher. Gli agenti, appostati in borghese, hanno documentato le cessioni e sono intervenuti bloccando i due spacciatori.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati oltre 80 ovuli di eroina e cocaina, oltre a telefoni cellulari e denaro contante, probabile provento dell’attività illecita.

I quattro arrestati, tutti di nazionalità nigeriana, sono stati condotti in carcere in attesa del processo.

“Questi risultati – ha commentato il Dirigente della Squadra Mobile, dottor Davide Comito – dimostrano il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Nonostante le difficoltà, continueremo a perseguire i responsabili di questi reati, tutelando la sicurezza dei cittadini”.