Bentornati al nostro appuntamento cosmico preferito, dove le stelle non mentono… ma si divertono un sacco a prenderci in giro. Oggi, 22 gennaio 2025, i pianeti non sono allineati, ma confusi, un po’ come un tuo lunedì mattina. Preparati a leggere quello che non volevi sapere, ma di cui avevi bisogno.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Energia? Sì, quella degli altri. Oggi sei un po’ spento, ma tanto per te rallentare è come per gli altri vincere la maratona. Invece di correre dietro a tutto, prova a inseguire la calma: potrebbe sorprenderti… se la trovi.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Chi ti ama ti segua, Toro. Ma oggi, ti avvisiamo, potresti perderti pure tu. Sei così ostinato che riusciresti a discutere anche con un ascensore. Rilassati e lascia andare. Sì, anche l’ultima parola.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Caro Gemelli, la tua doppia faccia oggi è più visibile che mai: una dice sì, l’altra dice no. Gli altri? Confusi, ma non quanto te. Un consiglio: scegli almeno un lato e prova a restarci per più di dieci minuti.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Le emozioni oggi sono il tuo campo di battaglia. Ma chi ti ha detto che devi essere sempre il martire del gruppo? Lascia che gli altri si arrangino: non sei il terapeuta del mondo. Un pizzico di egoismo non ti farà male.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Tu sei sempre il centro dell’attenzione, ma oggi rischi di essere al centro… di un problema. Forse il tuo ruggito è diventato troppo rumoroso. Modera i decibel, Leo, o rischi che ti chiudano in gabbia.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Perfettino come sempre, oggi sei pronto a sistemare il caos degli altri. Ma il tuo? Quello preferisci ignorarlo. Guarda la tua scrivania o il tuo cuore: qualcosa lì ha bisogno di un po’ di sana organizzazione.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Ah, il tuo eterno dilemma: pace o giustizia? Oggi scegli la terza via: ignorare tutti e goderti un po’ di sana indifferenza. Non è sempre necessario bilanciare tutto; a volte, è bello lasciar cadere la bilancia e ballarci sopra.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Magnetico, misterioso e… oggi un po’ troppo melodrammatico. Smettila di cercare di essere un enigma e accetta che qualcuno potrebbe capirti. Non è una minaccia, Scorpione, è solo vita.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di avventura oggi ti porterà… in fila alla posta. Sì, anche gli spiriti liberi hanno giorni così. Ma non disperare: potresti incontrare qualcuno interessante tra una bolletta e l’altra.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Sempre con il lavoro in testa, oggi sembri più una calcolatrice che un essere umano. Prenditi una pausa e smettila di fare la lista della spesa mentale. Il mondo non crollerà se ti prendi un’ora per respirare.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Creativo, visionario e… del tutto incomprensibile. Oggi il tuo genio è così fuori dagli schemi che nessuno ti seguirà, nemmeno tu. Lascia stare i grandi piani e concentrati su qualcosa di semplice, tipo ricordarti dove hai messo le chiavi.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Il tuo solito sogno a occhi aperti oggi rischia di trasformarsi in un incubo se non torni un po’ con i piedi per terra. È bello volare, Pesci, ma ogni tanto devi ricordarti che l’acqua ti chiama.