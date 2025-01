Donna investita a Sansepolcro, trasportata d’urgenza ad Arezzo

Alle 18:10, il 118 dell’Asl Tse è stato attivato per un grave incidente a Santa Fiora, località di Sansepolcro, dove una donna di 69 anni è stata investita. La vittima è stata trasportata in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata di Sansepolcro e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.