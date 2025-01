Un 2024 di successi per la U.P. Policiano

Il 2024 sarà ricordato come un anno di grandi soddisfazioni per la Unione Polisportiva Policiano, protagonista di eventi podistici memorabili e di straordinari risultati sportivi. Tra le competizioni organizzate dalla società, spiccano la tradizionale Scalata al Castello a maggio e due importanti appuntamenti di ottobre: il Campionato Italiano Assoluto di Corsa su Strada (10 km), ospitato per la prima volta ad Arezzo, e la celebre Maratonina Città di Arezzo.

Gli atleti della U.P. Policiano hanno portato il nome di Arezzo sui palcoscenici mondiali, partecipando a maratone prestigiose come quelle di Chicago, Berlino, Roma e Milano.

In campo femminile, il 2024 ha visto emergere Giulia Sadocchi, vincitrice del Grand Prix e detentrice di nuovi primati personali nei 10.000 metri e nella mezza maratona. Ottimi risultati anche per Noemi Trippi, giovane promessa in forte crescita, ed Esterlina Rodriguez, specialista di triathlon, che ha partecipato con successo ai Campionati Mondiali di Ironman. Nonostante alcuni infortuni, Valentina Mattesini ha continuato a rappresentare con onore la società.

In ambito maschile, Michele Pastorini ha brillato con prestazioni di rilievo: 1:09:21 nella mezza maratona di Pisa, 31:54 nei 10 km a Sesto Fiorentino, e 2:32:57 nella maratona di Milano. Altri protagonisti sono stati Andrea Serluca, vincitore del Grand Prix, Stefano Bettarelli, e Tommaso Lisi, che si è distinto alla maratona di Chicago.

Il nuovo anno si apre con la partecipazione di oltre 30 atleti al Capodanno di Corsa, prima prova del 33° Grand Prix, e con l’obiettivo ambizioso di raggiungere i vertici nazionali nei campionati di società di corsa su strada. Tra le sfide organizzative del 2025 si segnalano la 52ª Scalata al Castello e la Maratonina Città di Arezzo, ancora da confermare.

La società si prepara anche a rinnovare il consiglio direttivo, un passo importante per proseguire l’eredità lasciata da figure storiche come Ubaldo Salvi.

Il 2025 è iniziato nel segno del grande sport con il 48° Capodanno di Corsa, tradizionale appuntamento a San Giovanni Valdarno, che ha visto al via oltre 200 atleti da tutto il Centro Italia.

Nella gara maschile, vittoria per Abderrazzak Gasmi della Toscana Atletica Jolly, che ha completato i 13,4 km in 40:52. Originario del Marocco, Gasmi è una promessa del mezzofondo italiano e sarà presto impegnato nel Cross Internazionale del Campaccio, dove già si è distinto come Junior. Sul podio anche Jilali Jamali e Oscar Samuele Cassi del Parco Alpi Apuane. Tra gli aretini, buone prove per Gianluca Notturni e Marco Menonna (8° e 9°).

In campo femminile, dominio di Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia, che ha chiuso in 47:46, seguita dalle atlete della U.P. Policiano, Noemi Trippi e Giulia Sadocchi.

Ancora una volta, i Veterani dello Sport di San Giovanni Valdarno si sono distinti per un’organizzazione impeccabile, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Le classifiche complete sono disponibili su www.icron.it.