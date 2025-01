Quando un’amicizia anche per cause esterne si allontana: le parole dei saggi

Ci sono momenti nella vita in cui un’amicizia sembra allontanarsi, lasciandoci con un senso di vuoto e di smarrimento. È una sensazione che molti di noi conoscono, ma che resta difficile da accettare. Tuttavia, grandi pensatori del passato ci offrono parole che possono aiutare a trovare conforto e significato in questi momenti.

Marco Aurelio, l’imperatore filosofo, scrisse: “Accogli con serenità ciò che ti accade, anche quando ti sembra doloroso. Nulla di ciò che accade è contro natura.” Questa frase ci invita a vedere gli eventi, anche quelli più difficili, come parte di un disegno più grande. Lontano dall’essere un invito alla passività, è un richiamo a non opporci a ciò che non possiamo cambiare e a trovare la pace accettando il corso naturale della vita.

Spinoza, un altro grande pensatore, ci ricorda che la libertà e la felicità risiedono nel vivere in armonia con la realtà, non nel cercare di controllarla. Per Spinoza, “La pace interiore nasce dalla comprensione che tutto avviene secondo l’ordine della natura. Lottare contro questo ordine è l’origine della sofferenza.” In un’amicizia, questo potrebbe significare lasciare andare con amore, senza rancore, accettando che anche i legami più profondi possano attraversare stagioni di vicinanza e distanza.

Il filosofo buddista Thích Nhất Hạnh ha scritto: “Lasciare andare non significa rinunciare. Significa accettare che alcune cose non possono essere come vorremmo.” È una riflessione preziosa, che ci invita a lasciare spazio agli altri, rispettando i loro percorsi e le loro scelte, senza smettere di mantenere aperto il nostro cuore.

La saggezza stoica aggiunge un altro elemento importante: il valore del qui e ora. Come diceva Epitteto, “Non preoccuparti di ciò che è fuori dal tuo controllo. Focalizzati su ciò che puoi fare oggi.” Questo ci insegna che, anche se non possiamo cambiare la distanza di un’amicizia, possiamo scegliere come vivere la nostra vita, continuando a coltivare la gratitudine per ciò che abbiamo e la speranza per ciò che potrà essere.

Il dolore dell’allontanamento è reale, ma non deve spegnerci. Ogni amicizia, anche quelle che sembrano lontane, ci insegna qualcosa di prezioso. Ci insegna a lasciar andare ciò che non possiamo trattenere, a custodire i ricordi belli e a vivere con gentilezza verso noi stessi e gli altri. Come scriveva Marco Aurelio, “Non perdere mai di vista il privilegio di essere vivi.” Anche nei momenti di sofferenza, possiamo scegliere di concentrarci su ciò che è ancora bello, sulle persone che ci circondano e sui legami che ci arricchiscono.

Non è facile accettare un allontanamento, ma forse, come suggeriscono questi grandi pensatori, possiamo imparare a vedere ogni evento come un’opportunità per crescere. Possiamo affidarci al tempo, che ha il potere di rivelare ciò che conta davvero, e continuare a vivere con la certezza che la luce tornerà, anche nei momenti più bui.

Chi sono i pensatori citati?

•Marco Aurelio (121-180 d.C.): Imperatore romano dal 161 al 180, conosciuto anche come il “filosofo sul trono”. Scrisse i Pensieri, una raccolta di riflessioni personali basate sulla filosofia stoica. Visse un periodo storico difficile, segnato dalla peste Antonina e da guerre continue. Nonostante le perdite personali (molti dei suoi figli morirono giovani) e le difficoltà politiche, si impegnò a governare con saggezza e integrità. Morì durante una campagna militare, probabilmente a causa della peste.

•Baruch Spinoza (1632-1677): Filosofo olandese di origini ebraiche, è uno dei grandi pensatori della filosofia moderna. Le sue opere, tra cui l’Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, esplorano temi come la natura, Dio, la libertà e la felicità. Spinoza credeva che comprendere l’ordine della natura fosse la chiave per vivere in pace con sé stessi e con il mondo.

•Thích Nhất Hạnh (1926-2022): Monaco buddista vietnamita, poeta e attivista per la pace. Conosciuto per i suoi insegnamenti sulla “consapevolezza” (mindfulness), ha scritto numerosi libri che combinano il pensiero buddista con saggezze universali. Credeva che accettare il presente fosse essenziale per vivere una vita piena e autentica.

•Epitteto (55-135 d.C.): Filosofo stoico di origine greca, nato schiavo ma poi liberato. I suoi insegnamenti, raccolti dai suoi allievi, mettono l’accento sul controllo di sé e sull’importanza di distinguere ciò che possiamo controllare da ciò che è al di fuori del nostro potere.

