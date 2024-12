ACF Arezzo sfiora l’impresa: una prestazione gagliarda nel recupero contro il Parma

Nella 12ª giornata di recupero del campionato di Serie B, il match tra Parma e ACF Arezzo si è finalmente disputato dopo il rinvio causato dall’impraticabilità del campo del centro sportivo “Il Noce”. Le amaranto, guidate da Ilaria Leoni, si sono rese protagoniste di una prestazione di grande carattere, nonostante la sconfitta di misura per 1-0.

Questa era l’ultima gara del 2024 per l’Arezzo, che termina la prima parte della stagione in settima posizione con 19 punti. Un risultato che tiene accese le speranze in vista delle due partite che chiuderanno il girone d’andata.

Le formazioni:

Parma: Fierro, Peruzzo, Masu, Rabot, Pondini, Nichele, Rognoni, Ambrosi, Ferrario, Ferin, Cox.

A disposizione: Copetti, Lonati, Zazzera, Asta, Mounecif, Requirez, Kajzba, Meneghini, Gueguen.

Allenatore: Salvatore Colantuono

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Licco (70' Lorieri), Carcassi, Corazzi (60' Taddei), Zito, Fracas, Blasoni, Martino, Fortunati (85' Barsali), Razzolini.

A disposizione: Nardi, Lunghi, Barsali, Bruni, Santini, Prinzivalli, Toomey.

Allenatrice: Ilaria Leoni



Primo tempo:

L’equilibrio ha regnato nei primi 45 minuti, con entrambe le squadre protagoniste di giocate pericolose. Al 13’, il Parma si rende pericoloso con Rognoni, ma Bartalini si supera in uscita. L’Arezzo risponde al 24’ con Carcassi, che colpisce la traversa su un cross dalla sinistra di Tuteri. Sul fronte opposto, Bartalini si esibisce in un’altra grande parata su Ferrario, deviando nuovamente sulla traversa.

Secondo tempo:

Il Parma alza i ritmi e trova il vantaggio al 58’ con Ferrario, che conclude una transizione rapida battendo Bartalini. Nonostante lo svantaggio, le amaranto non si arrendono. Al 68’, con un cambio tattico che vede l’Arezzo passare al 4-2-4, la pressione sulla difesa gialloblù aumenta. Carcassi e Lorieri mettono in difficoltà le avversarie con cross insidiosi, ma la porta di Fierro rimane inviolata.

La stanchezza si fa sentire negli ultimi minuti, ma Bartalini continua a brillare con parate decisive che impediscono al Parma di chiudere la partita. Le amaranto sfiorano il pareggio al 77’ con Zito e al 78’ con Blasoni, ma il gol non arriva.

L’Arezzo esce dal campo a testa alta, dimostrando solidità e determinazione contro una delle squadre più quotate del campionato. Nonostante il risultato, le citte di Ilaria Leoni hanno mostrato segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione. La settima posizione in classifica rappresenta una base solida su cui continuare a costruire.