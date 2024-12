Il Consiglio Comunale di Arezzo del 19 dicembre 2024 si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime del disastro di Calenzano, su richiesta del gruppo di Forza Italia. Un gesto di solidarietà che ha unito l’assemblea prima di entrare nel vivo dei lavori.

Tra i temi principali, il rinvio delle pratiche 15, 16 e 17, tra cui due delibere sulla Giostra del Saracino e la proposta di istituire una commissione consiliare speciale sull’impianto di San Zeno. Il presidente Luca Stella ha giustificato la decisione con la necessità di favorire una convergenza tra le parti.

Crimini e sicurezza:

Il consigliere Luciano Ralli ha sollevato il tema dell’aumento di crimini, in particolare contro le aziende orafe, evidenziando la preoccupazione degli imprenditori. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha sottolineato l’uso delle 486 telecamere cittadine come supporto alle forze dell’ordine, ma ha ammesso che il fenomeno, legato alla “ricchezza attrattiva” di Arezzo, è difficile da debellare senza interventi più incisivi.

Parcheggi e disagi natalizi:

Michele Menchetti e Valentina Sileno hanno affrontato le difficoltà legate ai parcheggi, con particolare riferimento alla ex Cadorna e alla zona di via Montefalco. L’assessore Alessandro Casi ha ricordato le agevolazioni per i residenti e ha invitato a segnalare problemi specifici alla polizia municipale.

Case popolari:

Giovanni Donati ha messo in luce le condizioni degradate di via degli Accolti. L’assessore Monica Manneschi ha annunciato un piano di interventi straordinari grazie a un nuovo contratto con Arezzo Casa, con risorse fresche disponibili dal 2025.

Cartellonistica e geolocalizzazione:

Donati ha poi criticato la giunta per la bocciatura della cartellonistica “stile Bagnoro”, ritenuta utile dai residenti delle frazioni. L’assessore Manneschi e il vicesindaco Tanti hanno ribadito la superiorità della geolocalizzazione come strumento per le emergenze.

Attività commerciali natalizie:

Francesco Romizi ha chiesto chiarimenti sui costi sostenuti dalle casine di legno al Prato. L’assessore Simone Chierici ha spiegato che le attività pagano un pacchetto di servizi alla Fondazione InTour, ma non il suolo pubblico, data l’esenzione prevista per la fondazione stessa.

Impianto fotovoltaico:

Alessandro Caneschi ha espresso preoccupazione per l’impatto ambientale dell’impianto fotovoltaico nei terreni della Fraternità dei Laici. L’assessore Marco Sacchetti ha rassicurato sul rispetto del progetto agronomico, sottolineando l’importanza della transizione energetica.

Riforme e polemiche sulla Giostra del Saracino

Il Consiglio ha ritirato le pratiche relative alla Giostra del Saracino, comprese la modifica al regolamento e la nomina della nuova Magistratura. L’opposizione ha accolto con favore la decisione, auspicando trasparenza e il ritorno a un avviso pubblico per la selezione dei nuovi membri. Si propone inoltre un limite al rinnovo dei mandati, per favorire un ricambio che valorizzi le competenze locali.

Piano triennale delle opere pubbliche

Tra le delibere approvate, spicca l’intervento straordinario sulle strade per il 2027, con uno stanziamento di 900.000 euro.

Pratiche fiscali e tinanziarie

Durante il Consiglio Comunale del 19 dicembre 2024, sono stati discussi importanti temi legati alla gestione fiscale e al bilancio del Comune di Arezzo, con un focus sulle pratiche fiscali e le previsioni finanziarie per il triennio 2025-2027.

Imu 2025: invariate le aliquote, ma con nuove regole

L’IMU 2025 a Arezzo rimarrà sostanzialmente invariata per quanto riguarda le tipologie e le misure. Tuttavia, una novità rilevante riguarda l’introduzione di una tabella ministeriale che obbliga i Comuni italiani a rispettare determinati parametri per la determinazione delle aliquote. Questo cambiamento si inserisce in un panorama normativo che punta a ridurre la dispersione delle tipologie fiscali tra i Comuni. Dopo una verifica, il Comune di Arezzo ha confermato che la maggior parte delle aliquote resta in linea con la nuova griglia, fatta eccezione per due voci specifiche: quelle relative ai portatori di handicap grave e agli immobili dati in comodato, che dovranno subire un adeguamento. La delibera è stata approvata con 19 voti favorevoli.

Bilancio di previsione 2025-2027: le priorità e le risorse

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato al centro della discussione. L’assessore Alberto Merelli ha sottolineato che i numeri del bilancio acquisiscono significato solo se rapportati al Documento Unico di Programmazione (DUP), strutturato attorno a cinque linee strategiche di mandato. Le principali aree di intervento sono il sociale, le opere pubbliche, il turismo, l’innovazione tecnologica, la cultura, l’ambiente, la tutela degli animali e le politiche per la casa. Le previsioni per il 2025 indicano una spesa totale di 104 milioni di euro, in aumento rispetto ai 99 milioni del 2024. Tra gli aumenti più significativi, si segnalano i 788.000 euro destinati alla sicurezza pubblica, 938.000 euro per l’istruzione e 1,8 milioni per il sociale e la famiglia.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, il Comune ha previsto 41 milioni di euro per interventi come il recupero dell’ex Cadorna, l’ex mercato ortofrutticolo, la scuola Cesalpino, la biblioteca, la palestra di Pratacci, e altre opere di infrastrutture e viabilità. Il PNRR giocherà un ruolo centrale, con il 2025 considerato un anno decisivo per la realizzazione di vari progetti, inclusi i completamenti delle piste ciclabili. Il debito comunale continua a decrescere, grazie alla politica di non contrarre nuovi mutui, con l’eccezione di un leasing previsto per il 2026, legato alla costruzione della caserma di via Fabio Filzi.

I commenti dei consiglieri: critiche e apprezzamenti

Molti consiglieri hanno espresso opinioni contrastanti sul bilancio e sulle politiche fiscali del Comune. Luciano Ralli ha evidenziato come Arezzo stia perdendo opportunità e soffra di un calo demografico continuo, con un rapporto di 1.170 decessi e 660 nascite nell’ultimo anno. Ha sottolineato la necessità di una maggiore vicinanza dell’amministrazione all’imprenditoria locale. Michele Menchetti ha criticato le risorse stanziate per le fondazioni, considerandole un duplicato costoso degli uffici comunali. Marco Donati ha sollevato preoccupazioni sulla crisi che sta colpendo diversi settori, tra cui quello del lusso, e ha proposto un emendamento per spostare 200.000 euro dalla Fondazione Guido d’Arezzo al capitolo sport, al fine di valorizzare questo settore.

Altri consiglieri, come Francesco Romizi e Giovanni Donati, hanno messo in discussione l’efficacia delle politiche culturali e sportive, criticando la gestione delle fondazioni. Donato Caporali ha bocciato il Documento Unico di Programmazione, definendolo come un insieme di proclami pubblicitari senza sostanza.

Le risposte della maggioranza

Dall’altra parte, la maggioranza ha difeso con fermezza le scelte adottate. Piero Perticai ha sottolineato l’importanza di non dimenticare le frazioni nelle priorità di investimento e ha ribadito che la stazione alta velocità a Rigutino rappresenta una vera opportunità strategica per la città. Simon Pietro Palazzo ha difeso l’operato della giunta, evidenziando l’importanza degli investimenti nel sociale e l’orgoglio amministrativo per l’assenza di debiti. Federico Scapecchi ha risposto alle critiche di Donati, ricordando che lo sport ha beneficiato di un significativo aumento di risorse, rispetto a un passato in cui non erano previsti fondi adeguati.

Anche il sindaco Alessandro Ghinelli ha risposto alle critiche, ricordando che Arezzo, rispetto alla cultura, spende meno di altri capoluoghi di provincia, e ha respinto l’emendamento proposto, giudicandolo inadeguato rispetto alle risorse già destinate alla cultura. L’assessore Alberto Merelli ha condiviso la posizione del sindaco, sottolineando che l’emendamento avrebbe ridotto al minimo indispensabile il contributo alla cultura, un settore che è già al limite delle risorse disponibili.

Approvazione dei documenti finanziari

La delibera sul bilancio triennale 2025-2027 è stata approvata con 19 voti favorevoli e 10 contrari, mentre la stessa sorte è toccata al bilancio di previsione della biblioteca, con 19 voti favorevoli e 7 contrari. Per la biblioteca, le voci principali per il 2025 comprendono 850.000 euro di trasferimenti (comunali e regionali) e 250.000 euro provenienti dal fondo sociale europeo. Anche in questo caso, si segnala il processo di esternalizzazione di alcuni servizi, come la gestione delle 29 biblioteche della Rete documentaria aretina, e un milione di euro destinato a migliorie strutturali.

Situazione delle società partecipate

Infine, l’assetto delle società partecipate dal Comune di Arezzo rimane invariato, senza interventi significativi. È stata confermata la previsione di dismissione della partecipazione in Aisa spa, con la fase di liquidazione già in corso.