Cibo per le colonie feline: al canile municipale la distribuzione per le custodi

Al canile municipale è partita la distribuzione di cibo per i gatti delle colonie feline, riservata alle custodi dei felini censiti nel territorio comunale. Ogni custode potrà ritirare una quantità di cibo in base al numero di animali sotto la sua cura. La consegna segna l’inizio della nona distribuzione dal 2020, che prevede 60.000 pasti, composti da cibo secco e umido.

L’assessore Giovanna Carlettini ha dato il via all’iniziativa, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale per i diritti degli animali: “Continuiamo a garantire condizioni igieniche e sanitarie adeguate per le colonie feline, assicurando una corretta alimentazione. Questa distribuzione, che si ripete due volte all’anno, in primavera e in inverno, è un impegno costante per il benessere dei nostri amici a quattro zampe”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle 276 custodi che con dedizione si prendono cura di circa 3.200 gatti, e alle associazioni come l’ENPA, il rifugio Cinni e lo Scudo di Pan, che offrono accoglienza e supporto ai felini in difficoltà. Un elogio è andato anche al nucleo operativo della polizia municipale, creato per contrastare i maltrattamenti, e all’OIPA per il suo supporto continuo.

Sandra Capogreco, dell’ENPA, ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, testimoniato dalla numerosa partecipazione delle custodi: “Il sostegno dell’amministrazione comunale è diventato un pilastro fondamentale per il nostro lavoro, creando una sinergia vincente”.