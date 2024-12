Pubblicata la gara per la nuova gestione del Golf Club Casentino. Lorenzoni: “Vi racconto tutta la verità”

Il comune di Poppi annuncia la pubblicazione della gara per la nuova gestione del Golf Club Casentino e il sindaco Lorenzoni fa chiarezza sul discusso progetto che prevede l’ampliamento a 18 buche, non ancora realizzato.

Per favorire una continuità, nel nuovo bando è stata data priorità alle società sportive ed è stata introdotta una clausola sociale a garanzia del personale attualmente impiegato. La durata del servizio è stata fissata in sei anni, rinnovabili, e il canone in 18.000 euro, comprensivo del bar ubicato nella Club House.

Per contenere al massimo il canone di concessione, l’amministrazione comunale ha deciso di locare separatamente il ristorante posto al piano primo, con un’area esclusiva esterna e la disponibilità del parcheggio comune. Infine, per aumentare la redditività dell’impianto e trovare le risorse per l’ampliamento a 18 buche, progetto che ha già ricevuto un finanziamento regionale di oltre un milione di euro, è stata posta in vendita l’area edificabile ai margini dell’impianto, a destinazione turistico ricettiva, con una dotazione di 4.500 metri cubi.

Si tratta quindi, per chiarezza, di tre diverse procedure: la prima per la gestione dell’impianto sportivo e del bar, la seconda per la locazione del ristorante e la terza per la vendita dell’area edificabile a destinazione turistico ricettiva posta ai margini dell’impianto, a ciò funzionale.

“È nell’interesse dell’Amministrazione, ma anche dell’intera vallata, che l’impianto sportivo Golf Club Casentino non solo continui la propria attività, ma possa ampliarla e configurarsi come un servizio sempre più attrattivo anche per l’offerta turistica – ha spiegato il sindaco di Poppi Federico Lorenzoni – stiamo lavorando in questa direzione e nel totale rispetto delle regole, come deve chi è chiamato ad amministrare. Tuttavia quella del Golf Club Casentino e della sua gestione è una questione che purtroppo non tutti i cittadini conoscono, anzi sul tema c’è tanta disinformazione – continua Lorenzoni – oggi l’impianto è affidato a titolo gratuito ad un’associazione sportiva, che riceveva anche i proventi dalla locazione del ristorante, fin quando è stato in attività. Eppure la struttura, su cui da anni si fanno enormi promesse di espansione, è di proprietà pubblica (Comune di Poppi, Provincia di Arezzo e Unione dei Comuni) e veniva gestita da oltre vent’anni, e lo sarà fino al prossimo 31 dicembre 2024, dall’ASD Casentino Golf Club Arezzo che ringrazio per la cura e la manutenzione”.

Il famoso progetto di ampliamento a 18 buche aveva ricevuto all’inizio del 2023 un finanziamento regionale di 800 mila euro, che come ben spiegava all’epoca il Presidente del Golf Club Roberto Mariottini, dovevano “essere spesi in 2 anni, 200 mila il primo, 600 il secondo, per arrivare al completamento alla fine del 2024,” ma di tutto quello che era stato annunciato purtroppo non si è ancora visto niente.

“Il progetto di ampliamento avanzato dalla vecchia amministrazione era infatti enormemente sottostimato – aggiunge Lorenzoni – gli 800 mila euro, che sono poi arrivati alla cifra attuale garantita dalla Regione di 1 milione e 100 mila euro, non sono sufficienti alla realizzazione dell’ampliamento, e la partecipazione economica dell’ASD Casentino Golf Club Arezzo o comunque di privati, che era stata stimata nella cifra di 200 mila euro, non è mai stata realmente garantita, né è mai stato presentato un project financing a copertura dell’intervento. Giunti quindi alla scadenza naturale e ventennale dell’affidamento dell’impianto sportivo, il Comune ha pubblicato, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, il bando per il nuovo affidamento in concessione dell’impianto. La procedura aperta non è stata una scelta, ma un adempimento di legge”.

Ogni dettaglio e informazione è pubblicato, per la concessione dell’impianto, su https://start.toscana.it/tendering/tenders/054502-2024/view/detail/1, mentre le procedure relative alla locazione del ristorante e alla vendita del terreno sono disponibili sul sito internet comunale.