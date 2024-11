Nuovo regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante: focus sul benessere animale e limiti ai circhi con specie esotiche

Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante, dando particolare rilievo alla tutela degli animali coinvolti e a un maggiore controllo sulle forme di pubblicità legate a queste attività. Il consigliere Michele Menchetti ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando lo spirito collaborativo che ha caratterizzato il processo di aggiornamento delle normative.

L’assessore Simone Chierici ha infatti integrato vari emendamenti proposti da Menchetti. Tra questi, l’impegno a limitare la pubblicità aggressiva delle attività circensi e, soprattutto, la tutela del benessere animale. Uno degli obiettivi principali del regolamento è quello di ridurre progressivamente l’uso di animali negli spettacoli, vietando la presenza di circhi con specie esotiche sul territorio di Arezzo.

Il regolamento aggiornato prevede una sanzione severa per chi violi tali divieti: il circo in questione non potrà tornare sul territorio comunale per 20 anni, estendendo significativamente il periodo di interdizione inizialmente fissato a 5 anni. Nel caso di deroghe, ogni autorizzazione dovrà essere accompagnata da una certificazione rilasciata dal servizio veterinario della Asl, attestante lo stato di buona salute degli animali.

Queste disposizioni pongono Arezzo in prima linea nella tutela dei diritti degli animali, contribuendo a una sensibilizzazione civica in linea con i più recenti standard di benessere e rispetto verso tutte le specie coinvolte