Arezzo, Città del Natale 2024: tema “Il Natale delle arti”

Anche quest’anno ritorna la “Città del Natale” di Arezzo. La manifestazione più magica della città che racchiude gusto, meraviglia e divertimento avrà luogo tra le vie e piazze del centro da Sabato 16 Novembre al 6 di Gennaio 2025.

L’evento che coinvolgerà tutti i fine settimana del periodo, oltre le comuni attrattive come i mercatini tirolesi, dove poter assaporare prodotti tipici tirolesi o la ruota panoramica da dove potremmo avere una visione dall’alto della nostra città, avrà, quest’anno delle novità sia per grandi che per piccini.

La prima novità riguarda la concomitanza con la mostra per i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, infatti, grazie a tale evento la città del Natale avrà un tema tutto nuovo ovvero “Il Natale Delle Arti”, tema che racchiude la magia del periodo con uno sguardo all’arte dell’artigianato e del “fatto a mano”, tale tema sarà particolarmente ricorrente nei mercatini artigianali presenti al prato. Il prato ospiterà inoltre, un’altra novità intitolata “Il Bosco Delle Emozioni” in cui il visitatore si vedrà coinvolto in dei meravigliosi giochi di luci e in molte aree interattive sia per i più grandi che per i più piccoli. Un’altra novità sarà lo spostamento della “Casa di Babbo Natale”, aperta da sabato 16 Novembre fino al 24 Dicembre, in Fortezza e lo spostamento della LEGO BRICK house nel palazzo di fraternita. Per finire, un altro attesissimo evento che si svolgerà durante tutto questo periodo sarà la presenza in territorio Aretino di EUROCHOCOLATE; l’evento perugino, si svolgerà nel chiostro della biblioteca dal 16 al 24 Novembre per poi spostarsi dal 5 al 29 Dicembre in Piazza Della Libertà.

Lo spettatore che deciderà di visitare la città durante questa manifestazione, inoltre, verrà accompagnato nella visita da maestose luminarie a led, disseminate per tutta la passeggiata e, se decidesse di aspettare il calar del sole, potrebbe anche ammirare le installazioni luminose di Piazza Grande e di tutti gli altri palazzi della città, così da assaporare ancor di più l’atmosfera magica che la manifestazione regala.