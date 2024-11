Arezzo in autunno: arte e spettacoli per contrastare la violenza sulle donne

Nel mese di novembre, Arezzo si mobilita contro la violenza di genere con una serie di eventi culturali e artistici che culminano il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tra spettacoli teatrali, concerti e mostre, il programma ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, promuovendo riflessioni profonde e supportando la creatività al femminile.

L’evento principale sarà lo spettacolo “Carmen – L’ultimo incontro”, una moderna interpretazione della celebre opera di Georges Bizet, che verrà presentata al Teatro Petrarca il 25 novembre. La protagonista, Rossella Brescia, sarà accompagnata da un cast d’eccezione per raccontare un dramma attuale e purtroppo ancora diffuso, con una messa in scena patrocinata da Amnesty International. Il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo, Lorenzo Cinatti, ha sottolineato l’importanza di questa rassegna nel creare consapevolezza e un legame emotivo con il tema, oltre a offrire un’opportunità di arricchimento culturale alla città.

Il calendario degli eventi include anche “Il filo rosa. Percorsi d’arte al femminile”, una mostra personale di Valentina Formisano che aprirà il 17 novembre al multisala Eden, dando il via a un mese di riflessioni artistiche sulla condizione femminile. Tra i momenti di rilievo, il concerto “Ala: elegia in tre atti” di Roberta di Mario al Teatro Pietro Aretino il 26 novembre e, il 2 dicembre, lo spettacolo “Storie della buonanotte per bambine ribelli” con la partecipazione dell’Orchestra Multietnica di Arezzo in formazione tutta al femminile.

Massimo Ferri, presidente di Officine della Cultura, ha evidenziato come questa rassegna celebri la creatività e il talento delle donne, veicolando messaggi di inclusione e rispetto attraverso l’arte. Un altro momento significativo sarà la premiazione, al Teatro Petrarca la mattina del 25 novembre, dei giovani partecipanti al concorso scolastico “Noi@voi 2.0 – violenza di genere”, che premierà gli elaborati più significativi prodotti dagli studenti.

Gli spettacoli sono tutti gratuiti e serve solo il biglietto segnaposto. Può essere ritirato da mercoledì 13 novembre dalle 17,30 alle 19,30 al Teatro Petrarca e poi tutti i mercoledì nella stessa fascia oraria. Online dal 13 novembre ma dalle 18,30 su discoverarezzo.ticka.it