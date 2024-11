L’11 novembre si presenta con un’energia pungente, una giornata in cui il cielo sembra voler provocare e mettere alla prova ciascun segno. Sotto l’influsso di astri capricciosi e irrequieti, gli imprevisti sono dietro l’angolo e, volenti o nolenti, tutti saranno chiamati a fare i conti con le proprie manie, pregi e difetti. Nessuno può scappare dai riflettori stellari, che oggi non risparmiano nessuno. Pronti a ricevere le frecciatine dell’universo?

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi senti il bisogno di avere sempre l’ultima parola. Peccato che nessuno abbia voglia di ascoltarti. Forse dovresti risparmiare le energie e lasciare parlare gli altri… per almeno cinque minuti.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Hai speso più di quanto dovresti? Sorpresa: il portafoglio è vuoto, di nuovo! Forse è il momento di riflettere su cosa significa veramente “essenziale” (no, quel cappuccino non lo era).

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La tua voglia di socializzare è alle stelle, ma nessuno sembra essere in vena di sentire la tua opinione… su tutto. La gente ama la tua compagnia, ma a piccole dosi. Prova a respirare tra una battuta e l’altra.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sei dell’umore giusto per una giornata tranquilla, peccato che il mondo non sia d’accordo. Le tue emozioni sono profonde e nobili, ma oggi non è giornata: armati di pazienza e mantieni un po’ di sana distanza.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Le tue ambizioni sono ammirevoli, ma non è che il mondo ruoti attorno a te (anche se sei sicuro del contrario). Non tutti apprezzano i tuoi consigli non richiesti, quindi magari oggi lascia che gli altri brillino.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Se solo gli altri fossero così perfetti come te! Purtroppo, nessuno si accorge dei tuoi sforzi. Oggi è uno di quei giorni in cui dovrai accettare l’inefficienza del mondo. Preparati: la pazienza sarà messa alla prova.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Il tuo desiderio di equilibrio è encomiabile, ma non puoi sempre accontentare tutti, nemmeno te stesso. Qualcuno oggi ti chiederà di prendere posizione, e non potrai far finta di niente. Duro, ma giusto.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi ti senti misterioso e affascinante… peccato che qualcuno potrebbe scoprire i tuoi segreti. Il mistero funziona solo fino a un certo punto. Occhio a non scavare troppo in profondità: non sempre piacciono le sorprese.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Hai sempre quel pizzico di ottimismo irritante per chiunque ti stia accanto. Oggi però non tutto va come vorresti. Prendi una pausa: nessuno ha voglia di ascoltare i tuoi discorsi motivazionali.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Che novità, lavori troppo e sorridi troppo poco. Mentre sei impegnato a scalare la vetta, qualcuno ti chiederà: “Ma non ti fermi mai?”. Forse è il caso di concederti una pausa… o almeno di fare finta di rilassarti.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

In testa hai mille idee e teorie rivoluzionarie, ma nessuno sembra particolarmente interessato. A volte il mondo va avanti anche senza il tuo genio. Prova a scendere un po’ dalle nuvole e ascoltare cosa dicono gli altri.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi le tue emozioni sono talmente intense che potrebbero disturbare persino un film drammatico. Non tutti vogliono fare da spalla ai tuoi monologhi interiori, quindi lascia un po’ di spazio anche ai loro drammi personali.



Conclusione Generale

Mentre la giornata scivola via, ricorda che anche le stelle più pungenti hanno il loro lato ironico. Questi piccoli “spintoni” astrali sono occasioni per riflettere, riderci su, e magari imparare a prenderci meno sul serio. Domani le stelle saranno più indulgenti… forse! Nel frattempo, affronta la giornata con un pizzico di leggerezza e un sorriso pronto.

Buona giornata! O almeno, ci si prova.