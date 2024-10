Aretini cervelli fini!??

Uomini illustri e d’ingegno in ogni disciplina ha sempre avuto questa terra, iniziando da Gaio Cilnio Mecenate, confidente di Augusto. Lo stesso Vasari mette in bocca a Michelangelo: “Se io ho nulla di buono in quest’ingegno, esso è venuto dalla sottigliezza dell’aria del vostro paese di Arezzo”.

Di Arezzo parlano anche i sassi, per la storia, l’arte e la musica, e per tutto quello che si è potuto ritrovare, nonché per quanto ci hanno portato via i fiorentini o nascosto sotto cumuli di terra (resti dell’antico foro).

In ordine, senza considerare il passato remoto – di cui potrei raccontare tante cose –, ricordiamo:

Gaio Cilnio Mecenate, amico di Virgilio e Orazio

Guido Monaco, che consegnò al Papa Giovanni XIX il suo Antifonario

Guglielmino e Ubertino degli Ubertini

Fra Guittone d’Arezzo, uno dei primi scrittori in volgare, di cui Dante parla nel Purgatorio

Margaritone, architetto, scultore e pittore

Uguccione della Faggiola, che fu signore di Pisa

Petrarca

Leonardo Bruni, storico e segretario della Repubblica fiorentina

Pietro Aretino

Carlo Marsuppini, successore di Bruni e grecista, traduttore di Omero

Antonio Roselli, oratore (detto “Monarca Sapientiae” per la sua erudizione)

Benedetto Accolti, grande latinista e oratore, oltre che segretario a Firenze; Ariosto lo definì “il gran lume Aretin, l’unico Accolti”

Giorgio Vasari

Andrea Cesalpino, che precedette Harvey nella scoperta della circolazione del sangue, botanico e professore a Pisa e Roma

Francesco Redi, medico, scrittore e archeologo

Vittorio Fossombroni

Tommaso Sgricci, scrittore di tragedie

Guadagnoli, poeta popolare

Pietro Benvenuti, restauratore di quadri

Francesco Severi, matematico

