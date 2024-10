Empatia una qualità rara e preziosa

“Esistono persone che sembrano nate con una sensibilità speciale verso gli altri, capaci di percepire le emozioni e i bisogni altrui anche senza che vengano esplicitamente espressi. L’empatia è una qualità che consente di mettersi nei panni degli altri, di sentire ciò che provano, e di rispondere con gesti semplici ma profondi, come un bicchiere d’acqua portato a chi è ammalato. Ma non tutti possiedono questa capacità: per alcuni è una caratteristica naturale, mentre altri, anche con le migliori intenzioni, faticano a comprenderne l’importanza.

A volte ci accorgiamo di quanto l’empatia sia importante proprio nei momenti di fragilità, quando un piccolo gesto di attenzione può fare la differenza. Eppure, ci sono persone che, pur essendo vicine, non riescono a percepire il nostro bisogno, mantenendo una sorta di distanza emotiva. Non si tratta sempre di cattiveria o di indifferenza, ma di un modo di essere che può apparire freddo, incapace di rispondere alle necessità più immediate. Queste persone possono sembrare lontane, quasi come se vivessero in una realtà diversa, dove l’ascolto e la comprensione non sono una priorità.

L’empatia, tuttavia, non è solo una dote innata; è una qualità che si può coltivare con il tempo e la volontà. Essa nasce dall’attenzione verso l’altro, dalla capacità di fermarsi e osservare senza giudizio, di ascoltare con il cuore oltre che con le orecchie. È una forma di apertura che richiede coraggio, perché significa accogliere anche le sofferenze e le preoccupazioni altrui, facendole proprie, almeno in parte.

In una società sempre più veloce e concentrata su se stessa, l’empatia può sembrare un lusso, un elemento marginale. Eppure, è proprio in questi tempi di grande incertezza che l’empatia rivela la sua forza. Un sorriso, una parola di conforto, un gesto di gentilezza possono far sentire meno soli, specialmente nei momenti in cui ci si sente più vulnerabili. È come una mano tesa che ci ricorda che, nonostante le difficoltà, non siamo mai davvero soli.

Chi non è empatico, spesso non si rende conto di quanto i piccoli gesti possano avere un grande impatto. Magari non capisce che portare un bicchiere d’acqua a una persona malata è un modo per dire “ci sono”, per far sentire la propria presenza e vicinanza. Non è una questione di abilità, ma di sensibilità, di quella capacità di cogliere l’invisibile: la fatica, la fragilità, il bisogno di un po’ di calore umano.

Eppure, nonostante tutto, l’empatia resta una delle forze più potenti che abbiamo a disposizione. Non serve essere eroi per essere empatici; basta essere presenti. In un mondo dove tutto sembra chiedere velocità e performance, fermarsi un attimo per gli altri è un atto di coraggio, una piccola rivoluzione che può fare la differenza.” * S.S.C.*