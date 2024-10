Violento scontro tra un’auto e un camion della nettezza urbana sulla SR 71: grave un ferito, interviene Pegaso

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada regionale 71 in Valdichiana, nel comune di Cortona, in località Case Sparse Cegliolo Mezzavia. Alle ore 7:34, il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato per un violento scontro frontale tra un’automobile, una Volkswagen Golf bianca, e un camioncino della nettezza urbana.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini: un 43enne, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso 1 alle Scotte di Siena, e un 22enne, portato in codice giallo all’ospedale della Fratta. Sul posto sono intervenuti l’automedica della Fratta, due ambulanze della Misericordia di Cortona, i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, che hanno estratto il ferito più grave dalle lamiere, e i carabinieri per i rilievi di legge.

La viabilità sulla SR 71 è stata temporaneamente bloccata per permettere le operazioni di soccorso.

(Foto PlayVideo di Jonathan Barillari)