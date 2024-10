L’armonia dei passi: la natura come compagna di vita

“ Il bosco è uno spazio vivo, un intreccio di elementi naturali che offre a chi lo attraversa un’esperienza intensa e rigenerante, a qualsiasi età. Le lunghe camminate tra gli alberi, che possono durare anche ore, sono molto più di un esercizio fisico: sono un modo per connettersi profondamente con la terra. In certi momenti, camminare tra le foglie cadute e l’humus umido dà l’impressione di entrare in un mondo parallelo, fatto di silenzio e sussurri della natura. Il terreno morbido, il profumo della terra, l’odore del muschio che si mischia all’aria fresca: tutto sembra cullare chiunque vi cammini.

In autunno, i boschi sono un caleidoscopio di colori e doni. Oltre ai funghi, chi ama immergersi in questi luoghi magici può trovare piccole meraviglie come more selvatiche e mirtilli, a seconda della stagione e del territorio. Anche la semplice ricerca di questi frutti diventa una scusa per vivere la natura in modo più profondo. È un’attività che riporta l’uomo alla sua dimensione più ancestrale, quella della raccolta, della scoperta, della paziente osservazione del mondo intorno.

Per chi ama camminare nei boschi, non c’è solo l’aspetto fisico: il contatto con la natura diventa una sorta di meditazione in movimento. Ogni passo allontana i pensieri frenetici della vita quotidiana, sostituendoli con una calma che solo i suoni del vento tra le foglie o lo scorrere di un ruscello possono donare. Il bosco è un luogo che accoglie, che rigenera, che rinforza corpo e spirito.

A chiunque vi si avventuri, non è raro incrociare tracce di animali che popolano questi luoghi selvaggi. In alcune aree, come quelle più remote e incontaminate, è possibile imbattersi in segni della presenza di lupi o addirittura orsi, creature silenziose e schive che dominano questi territori con la loro forza e mistero. Anche solo la possibilità di sapere che condividiamo questi spazi con tali esseri rende ogni cammino più emozionante, quasi una sfida alla grandezza della natura stessa.

Ogni passo diventa, per le persone di buona volontà, una testimonianza della resilienza umana, del desiderio di rimanere in armonia con la natura. E alla fine di ogni camminata, mentre il sole filtra tra i rami e il corpo sente la fatica che si trasforma in energia, resta la consapevolezza che questa connessione con la terra non solo mantiene giovane il corpo, ma nutre l’anima, in qualsiasi fase della vita. È un dialogo silenzioso, ma potente, tra l’uomo e la natura che lo circonda.

Il cammino attraverso il bosco d’autunno si conclude quasi sempre con le mani piene: non solo di funghi, ma di nuova energia, di serenità, e di una comprensione più profonda del mondo naturale. Ogni frutto, trovato diventa un piccolo dono che la terra restituisce, come segno della perfetta armonia tra il corpo, la mente e la natura. La gente vive per lavorare, per concedersi tante cose consumistiche e non lavora quel giusto per vivere con dignità, per cui rincorrendo un falso benessere non si rende conto che più ci si discosta dalla natura più si perde l’essenza stessa della nostra esistenza, e questo è un vero peccato! Non vi sarebbero guerre e devastazioni, prevaricazioni se ci connettessimo con il senso della vera vita.” * S.S.C. *