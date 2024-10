Arrestato 24enne ad Arezzo per spaccio di droga: tentava la fuga cambiandosi i vestiti

Ieri sera, durante un’operazione di controllo mirata alla prevenzione del traffico di droga e alla vigilanza delle bande giovanili, la Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un giovane di 24 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in servizi di osservazione nei pressi di un esercizio commerciale, hanno notato un gruppo di ragazzi con atteggiamenti sospetti. Immediatamente è stato richiesto l’intervento di una volante dell’U.P.G.S.P. per l’identificazione. Alla vista degli agenti, uno dei giovani è fuggito velocemente, rifugiandosi in un bar dove ha tentato di cambiare i vestiti per sfuggire alla cattura. Tuttavia, le pattuglie lo hanno rintracciato poco dopo. Il giovane, un tunisino di 24 anni, è stato fermato e arrestato.

Nel frattempo, il personale investigativo ha perquisito il bar dove erano stati abbandonati i vestiti del fuggitivo, trovando 735 euro in contanti, 11 grammi di cocaina già suddivisi in 20 dosi pronte per la vendita e 71 grammi di hashish da confezionare. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il 24enne, identificato e fotosegnalato, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trasferito in carcere, in attesa della convalida dell’arresto da parte del GIP.