Fabrizio Baglioni nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Arezzo

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo ha un nuovo comandante. A partire dal 30 settembre 2024, l’Architetto Fabrizio Baglioni ha assunto il comando, succedendo all’Ing. Roberto Bonfiglio, che ha lasciato la città per dirigere il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto.

Baglioni, con una lunga carriera alle spalle, ha ricoperto ruoli di rilievo presso il Comando di Perugia, la Direzione regionale dell’Umbria e la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica. Prima di arrivare ad Arezzo, è stato Vicario presso il Comando di Massa Carrara.

Durante la cerimonia di insediamento, tenutasi presso la sede del Comando di Arezzo, Baglioni ha salutato il personale e ringraziato l’Ing. Bonfiglio per il lavoro svolto. Nel suo discorso, il nuovo Comandante ha ribadito l’impegno a proseguire e, se possibile, migliorare la capacità operativa del corpo per rispondere alle emergenze, sottolineando l’importanza di un ambiente di lavoro collaborativo. Ha inoltre espresso la volontà di dedicarsi con passione e professionalità per il bene comune della comunità locale.