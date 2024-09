Tentata rapina in gioielleria ad Arezzo: tre arresti

Nella tarda mattinata di ieri, 23 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Arezzo e del Nucleo Investigativo hanno sventato una tentata rapina presso una gioielleria nel centro di Arezzo, nella zona Porcinai. Intorno all’ora di chiusura dei negozi per la pausa pranzo, i militari hanno notato un individuo scendere frettolosamente da uno scooter, ancora con il casco indossato, e avvicinarsi a due persone davanti a una gioielleria temporaneamente chiusa, con il titolare all’interno.

Insospettiti dall’atteggiamento dei tre uomini, i Carabinieri sono intervenuti, procedendo al loro fermo. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti strumenti idonei a compiere un’azione delittuosa, tra cui fascette da elettricista, nastro adesivo, una mazza e un cacciavite. Le indagini hanno consentito di arrestare i tre uomini per “tentata rapina aggravata in concorso”. I soggetti, non originari della provincia e già noti alle forze dell’ordine, sono ora detenuti nella Casa Circondariale di Arezzo, in attesa dell’udienza di convalida.