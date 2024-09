Giovani talenti internazionali protagonisti della V edizione dello Youth Music Festival ad Arezzo

La V edizione dello Youth Music Festival si terrà dal 5 al 27 ottobre 2024 al Teatro Petrarca di Arezzo, sotto la direzione del violinista Giovanni Andrea Zanon.

L’evento vedrà esibirsi giovani talenti della musica classica come Weronika Dziadek, Lucas Debargue, Pablo Ferrández, Martin James Bartlett e LiLa, con l’accompagnamento delle orchestre giovanili locali.

Il programma include opere di Vivaldi, Mozart, Chopin, Brahms e altri grandi maestri. Oltre ai concerti, l’iniziativa prevede incontri nelle scuole, promuovendo Arezzo come punto di riferimento per la musica classica internazionale.

INFO E BIGLIETTI:

Prevendita online: discoverarezzo.ticka.it

Prevendita Teatro Petrarca: mercoledì dalle 17.30 alle 19.30

Biglietteria il giorno dello spettacolo: dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 16:00 a inizio spettacolo