La melanconia di autunno. La fame di carboidrati

Siamo entrati in autunno.

Con l’arrivo dell’autunno, con il prossimo cambio dell’ora legale, con le giornate con ridotta luce solare molte persone soffrono di melanconia, una tristezza intima.

Hanno fame costante di carboidrati, di dolci, malumore, depressione, stipsi, sonno alterato, anoressia sessuale, mania di ordine e pulizia…

Queste persone sono colpite da disturbo affettivo stagionale, in inglese SAD (Seasonal affective disorder), poco conosciuto e sottovalutato. Il 20 % della popolazione. La chiave della melanconia di autunno sta nella carenza di serotonina.

SEROTONINA INTESTINO E CERVELLO

Il 95 per cento di tutta la serotonina (5-HT) presente nel nostro corpo viene prodotta nel tratto gastrointestinale, cellule enterocromaffini. Solo il 5% di serotonina viene prodotta nel cervello. Quando manca serotonina intestino e cervello sono in sofferenza.

Nel sistema nervoso centrale, la serotonina regola il tono dell’umore, sonno, temperatura corporea, sessualità e dell’appetito.

Nell’intestino la serotonina controlla la motilità, igiene e benessere intestinale. Una sua carenza produce stipsi cronica, alterata digestione e motilità. Nei soggetti depressi e melanconici c’è un intestino compromesso.

LA FAME DEI CARBOIDRATI

Le due cause principali:

1 – maggiore consumo di serotonina per produrre melatonina durante autunno ed inverno.

2 – minore produzione di serotonina, ottenuta dall’aminoacido triptofano.

In autunno la riduzione della intensità e durata della luce solare viene registrata dai nostri occhi.

Una ridotta stimolazione della luce solare sulla ghiandola pineale (epifisi, definita anche il terzo occhio ) e in altre cellule del corpo umano genera una maggiore produzione di melatonina, molecola che deriva dalla serotonina.

COSA E COME MANGIARE

A chi soffre della sindrome affettiva stagionale consiglio di realizzare una alimentazione ovo – pesco – vegetale per favorire apporto di triptofano precursore della serotonina.

I cereali, i legumi, il pesce, le uova, tofu sono gli alimenti ricchi di proteine magre e di triptofano che possono sostenere la produzione di serotonina e di melatonina.

Alimenti contenenti melatonina sono:

cereali integrali, noci e mandorle, semi di sesamo e semi di zucca, cacao amaro, banane, tè verde, cipolla, piselli, mais (polenta).

Un cucchiaio di cacao amaro rinvenuto in acqua calda è ottima bevanda per vincere la fame dei carboidrati in autunno.

PS: possiamo essere anche distratti dal vivere quotidiano ma il sole di autunno ci condiziona nella nostra vitalità e nel nostro comportamento alimentare. E’ sempre stato così e lo sarà anche in futuro. Il sole di autunno manda in letargo tanti animali e agisce anche in noi umani. Tra poco esploderanno in natura i magnifici colori autunnali. Anche i vegetali reagiscono al sole di autunno. Saggio e vitale e’ sentirsi parte integrante del ciclo della vita.

Pensare senza correre sempre.