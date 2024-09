Cambio ai vertici della Prefettura di Arezzo: Clemente Di Nuzzo subentra a Maddalena De Luca

Clemente Di Nuzzo, proveniente da Rovigo, è stato nominato nuovo prefetto di Arezzo, succedendo a Maddalena De Luca. Quest’ultima, in carica dal 26 maggio 2021, si appresta a intraprendere un nuovo incarico come Direttore Centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Le nomine sono state decise dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nell’ambito del consueto movimento di prefetti. Maddalena De Luca, originaria di Benevento, si era distinta per la sua capacità di gestione e l’ottimo rapporto instaurato con la comunità aretina. Di Nuzzo, originario di Napoli, prenderà ora le redini della Prefettura di Arezzo.