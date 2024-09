Pesante battuta d’arresto per l’Arezzo: sconfitta 3-0 contro la Vis Pesaro

Il commento di Marco Rosati

Prima sconfitta stagionale per la squadra di Troise, che subisce una pesante battuta d’arresto a Pesaro. Gli amaranto partono bene e nei primi 15 minuti di gioco sembrano avere in mano le redini della gara. Poi sono i padroni di casa a salire di tono. Al 28′, la Vis Pesaro attacca sulla destra con Cannavò, che si incunea in area superando la difesa aretina e serve rasoterra per Peixoto, che insacca. L’Arezzo non ha neppure il tempo di riorganizzarsi che subisce la seconda rete. Lazzarini, nel tentativo di controllare un pallone, lo colpisce con il braccio. Rigore. Nicastro tira fortissimo nell’angolo alto alla sinistra di Trombini per il 2-0. È l’episodio che taglia definitivamente le gambe ai giocatori amaranto, che da quel momento escono definitivamente dalla gara.

Nella ripresa, Troise prova a dare una scossa con l’inserimento di Tavernelli e Pattarello al posto di Lazzarini e Gucci, ma, nonostante si noti qualche miglioramento, nessun pericolo concreto viene creato per la porta avversaria. Anche i successivi cambi non danno il risultato sperato, ed è anzi la Vis Pesaro ad andare vicina alla terza rete. Quest’ultima arriva a pochi minuti dal termine, con Ceccacci che approfitta di un’indecisione della difesa e avanza verso Trombini segnando il definitivo 3-0.

Oggi l’Arezzo si è visto solo nel primo quarto d’ora, poi più nulla. Una sconfitta pesante sul piano del gioco, con la squadra di Troise nettamente dominata dalla Vis Pesaro. A parziale giustificazione, possiamo menzionare l’indisponibilità di Chiosa, Montini e Damiani, e un Pattarello costretto a partire dalla panchina poiché non al 100%, oltre all’utilizzo di giocatori appena arrivati ad Arezzo e che hanno effettuato al massimo uno o due allenamenti con i compagni (Tavernelli, Chierico, Ogunseye).

Di certo, non è il caso di fasciarsi subito la testa, ma di considerare questo passo falso come un incidente di percorso e cominciare a lavorare immediatamente per rimediare agli errori commessi. Con il rientro degli indisponibili e un maggiore affiatamento tra gli ultimi acquisti e i compagni, siamo certi che la squadra saprà far valere le qualità di una rosa altamente competitiva.

Intanto, un esame difficile e ostico attende l’Arezzo tra meno di una settimana, quando sabato prossimo sarà di scena a Pineto, nella seconda trasferta consecutiva di questo inizio campionato.