Vis Pesaro 3 – Arezzo 0: la pagella di Cesare Fracassi

I voti:

Trombini 5,5 – Nella confusione generale commette errori sia nei lanci che nei passaggi.

– Nella confusione generale commette errori sia nei lanci che nei passaggi. Gigli e Dal Fabro 5,5 – Buoni nel gioco aereo, ma in difficoltà quando gli avversari accelerano.

– Buoni nel gioco aereo, ma in difficoltà quando gli avversari accelerano. Lazzarini 5 – Inizia discretamente impostando il gioco, ma fatica a trovare Pattarello sulla destra. Provoca un rigore per un rimbalzo sul braccio e poi arretra in marcatura su Renzi.

– Inizia discretamente impostando il gioco, ma fatica a trovare Pattarello sulla destra. Provoca un rigore per un rimbalzo sul braccio e poi arretra in marcatura su Renzi. Coccia 5,5 – L’unico a mostrare velocità nei recuperi, ma nel primo tempo soffre le incursioni dell’avversario numero 71. Nel secondo tempo si propone in avanti, senza però essere incisivo.

– L’unico a mostrare velocità nei recuperi, ma nel primo tempo soffre le incursioni dell’avversario numero 71. Nel secondo tempo si propone in avanti, senza però essere incisivo. Renzi 5,5 – Comincia con una buona occasione, ma finisce per confondersi anche lui, soffrendo la rapidità degli avversari.

– Comincia con una buona occasione, ma finisce per confondersi anche lui, soffrendo la rapidità degli avversari. Mawuli 5,5 – Davanti alla difesa sembra una trincea, ma non si muove rapidamente ed è macchinoso.

– Davanti alla difesa sembra una trincea, ma non si muove rapidamente ed è macchinoso. Settembrini 5,5 – Offre un assist a Gucci in contropiede, ma soffre anche lui come il resto della squadra.

– Offre un assist a Gucci in contropiede, ma soffre anche lui come il resto della squadra. Guccione 5,5 – Risente dell’assenza di Pattarello, appare sotto tono. Ha un’occasione di testa alla fine del primo tempo.

– Risente dell’assenza di Pattarello, appare sotto tono. Ha un’occasione di testa alla fine del primo tempo. Gucci 5 – Isolato in attacco, fatica a trovare spazi.

– Isolato in attacco, fatica a trovare spazi. Gaddini 5,5 – Due tiri e poco altro.

– Due tiri e poco altro. Fiore 5,5 – Entra e si fa valere fisicamente, ma non brilla in velocità.

– Entra e si fa valere fisicamente, ma non brilla in velocità. Tavernelli 6 – Dimostra rapidità e generosità.

– Dimostra rapidità e generosità. Ogunseye 6 – Impone la sua presenza fisica, tenendo impegnati due difensori avversari.

– Impone la sua presenza fisica, tenendo impegnati due difensori avversari. Chierico n.c. – Non giudicabile.

– Non giudicabile. Troise 6 – Non può trasmettere energia alla squadra, se questa manca per natura.

Conclusione: L’Arezzo aspetta il rientro di Chiosa e Pattarello al fianco di Guccione per mostrare il suo vero valore. Preoccupa la facilità con cui gli avversari entrano in area, arrivando spesso a concludere dalla distanza ravvicinata, superando i difensori come fossero birilli.