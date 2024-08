San Giovanni Valdarno, tenta furto nell’ambulatorio veterinario: arrestato un 30enne

Continuano i servizi preventivi e repressivi finalizzati al contrasto dei reati predatori da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, che nella notte scorsa a seguito del rafforzamento del dispositivo di sicurezza, ancora una volta, sono riusciti a sorprendere nell’atto di rovistare all’interno di un ambulatorio e ad arrestare in flagranza per il reato di tentato furto aggravato un 30enne residente nel Valdarno, già noto alle FF.PP..

Allertati dal servizio di emergenza 112, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti presso un “Ambulatorio Veterinario” dove il ragazzo, poco prima, previa effrazione di una porta si era introdotto, con il chiaro intento di asportare oggetti di valore.

Giunte velocemente sul posto le pattuglie dei Carabinieri, come detto, hanno sorpreso il giovane ancora all’interno dei locali, lo hanno bloccato mettendolo in sicurezza e traducendolo subito dopo presso gli uffici della Compagnia per la redazione degli atti conseguenti.

L’uomo è stato trattenuto in stato di arresto presso la caserma di San Giovanni Valdarno.

Nella tarda mattina odierna il Giudice del Tribunale di Arezzo ha convalidato l’arresto ed all’esito dell’udienza di convalida ha disposto l’accompagnamento del presunto reo presso l’istituto carcerario di Arezzo, in attesa del giudizio di merito.