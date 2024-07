Arezzo, è morta la donna di 95 anni scippata un mese fa

Scippata a giugno ad Arezzo, Giuseppina Capponi, una donna di 95 anni, è deceduta nei giorni scorsi in ospedale, dove era ricoverata da un mese.

L’anziana era stata spintonata e gettata a terra dal suo aggressore, riportando la frattura di un femore.

Nonostante l’intervento chirurgico, la signora Capponi non si è più ripresa, portando infine alla sua morte.

Il presunto autore dello scippo, un uomo di 37 anni, è stato individuato dalla squadra mobile e attualmente si trova in carcere.

È accusato di lesioni e rapina, ma con la recente morte della vittima, le accuse potrebbero estendersi a omicidio preterintenzionale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Nazione” , l’aggressione è avvenuta in via Cesalpino, in pieno centro storico.

La borsetta della vittima era l’obiettivo dello scippatore, che non ha esitato a usare la forza per portare a termine il suo intento criminoso.