Arrestato l’autore della rapina ai danni di un’anziana ad Arezzo

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato l’uomo sospettato di aver commesso la rapina ai danni di un’anziana signora avvenuta qualche giorno fa nel centro della città.

L’arresto è avvenuto ieri, martedì 25 giugno, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura della Repubblica.

L’indagato, un uomo di 37 anni di nazionalità italiana, è gravemente indiziato di lesioni personali e rapina impropria.

Secondo le indagini, sarebbe l’autore della violenta rapina avvenuta una settimana fa in via Cesalpino, dove ha strappato la borsa a una signora di 95 anni, spingendola poi a terra per fuggire.

La vittima ha subito la rottura del femore e diversi altri traumi, con una prognosi di 90 giorni.

L’arresto è stato possibile grazie all’intervento tempestivo del reparto Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Arezzo, che ha raccolto le descrizioni del sospetto e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Successivamente, la Squadra Mobile, diretta dal Dott. Davide Comito, ha condotto ulteriori indagini che hanno portato all’individuazione del soggetto.

Il Pubblico Ministero ha richiesto l’emissione della misura cautelare, accolta dal GIP che ha ravvisato tutte le esigenze cautelari. L’arresto è stato eseguito mentre l’uomo si aggirava in via Vittorio Veneto insieme ad altri individui, poi identificati.

L’indagato, dopo gli adempimenti di rito in Questura, è stato tradotto presso la casa circondariale di Arezzo.