Colpo da 200 mila euro alla New Chains srl di Tegoleto

Un altro furto ha colpito una delle aziende orafe della provincia di Arezzo. Questa volta, l’azienda presa di mira è stata la New Chains srl, situata a Tegoleto, nel comune di Civitella in Val di Chiana. Cinque ladri mascherati hanno segato una finestra per accedere all’interno, dopo aver isolato l’area spargendo chiodi sulle strade e piazzando un rimorchio di traverso per bloccare il traffico.

Una volta dentro, in pochi minuti hanno rubato metallo prezioso per un valore di circa 200mila euro.

L’allarme ha messo in fuga i ladri, ma non prima che riuscissero a completare il colpo. I carabinieri stanno indagando sull’episodio, il sedicesimo attacco ad aziende di preziosi dall’inizio dell’anno nella zona. Di fronte all’emergenza, il Ministero degli Interni ha recentemente promesso rinforzi e misure speciali per la sicurezza del territorio.

Le indagini, ora svolte in modo coordinato da carabinieri e polizia, prevedono uno scambio di informazioni per migliorare l’efficacia delle operazioni.