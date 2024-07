La volontà e il supermercato

Il sovrappeso e l’obesità esprimo una carenza di volontà di una persona oppure anche l’industria alimentare, una agricoltura intensiva, la grande distribuzione commerciale sono responsabili?

Certamente la persona ci mette del suo per accumulare eccesso di grasso.

Ma il sistema produttivo ed economico ha una sua netta responsabilità.

Si vive in una società obesogena, creatrice di obesità.

Dentro di noi c’è troppo supermercato.

La qualità molecolare degli alimenti indica la presenza di nutrienti in un alimento.

Questa varia in rapporto alle modalità di coltivazione agraria e di allevamento degli animali. E’ la qualità molecolare degli alimenti a causare l’obesità.

Gran parte degli alimenti processati disponibili nei supermercati e nella alimentazione giornaliera hanno una bassa qualità molecolare.

In particolare sono gli alimenti di origine animale ad avere contenuti nutrizionali poco salutari.

INQUINAMENTO con ACIDI GRASSI SATURI.

Siamo inquinati da un eccesso di acidi grassi saturi a lunga catena: acido palmitico, acido miristico, acido arachidonico, eccesso di omega 6…

Noi introduciamo ad ogni pasto dosi elevate di questi acidi grassi.

Questi grassi vengono assorbiti dall’intestino, passano nel sangue e arrivano ad una struttura nervosa presente nel nostro cervello che si chiama IPOTALAMO.

I suoi neuroni controllano tutto il nostro metabolismo, le principali funzioni vitali, la temperatura corporea, il nostro comportamento alimentare.

E sopratutto l’ipotalamo governa tutto il grasso corporeo attraverso il sistema nervoso autonomo.

Quando gli acidi grassi saturi a lunga catena per lo più contenuti negli alimenti di origine animale: carne rossa, formaggi, salumi e altri alimenti sono entrati nei neuroni dell’ipotalamo si ha infiammazione ipotalamica.

OBESITÀ e IPOTALAMO

Tutto il sistema di governo del metabolismo, tutta la gestione del grasso corporeo saltano. Si ha l’obesità e il sovrappeso, si hanno valori elevati di trigliceridi e di colesterolo nel sangue. Si alza la pressione arteriosa, il battito cardiaco si accelera e si hanno aritmie cardiache.

La temperatura corporea si riduce.

La tiroide modifica la sua funzione.

Si alza il cortisolo nel sangue.

Per avere e mantenere un sano grasso corporeo, per dimagrire occorre evitare l’infiammazione ipotalamica.

Con le difficoltà economiche di questo periodo molte persone acquistano alimenti a basso prezzi, dove la loro qualità molecolare e’ bassa con conseguenze sulla loro salute. Purtroppo. Un eccesso di carboidrati (alimenti ottenuti con la farina, pasta, prodotti da forno, pizza, biscotti, fette biscottate, merendine, dolci…) nel fegato si trasformano in acido palmitico, acido grasso saturo a lunga catena, responsabile di infiammazione ipotalamica e sistemica.

Ho scritto questi argomenti nel mio libro che uscirà a settembre.

Conoscere per cambiare