Incidente sulla SR 71 a Il Matto: motociclista 57enne si scontra con un lupo

Questa mattina intorno alle ore 7.00, la centrale operativa di Arezzo è stata allertata per un incidente lungo la Strada Regionale 71, in località Il Matto.

Un motociclista di 57 anni è rimasto coinvolto nell’incidente e ha riportato ferite che hanno reso necessario il trasporto in ospedale.

Il 57enne a bordo del suo scooter ha investito un lupo che si aggirava in zona terminando la sua corsa in un fosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente l’automedica di Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo e la polizia municipale.

Dopo aver prestato le prime cure, il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato in codice 2, indicando condizioni di media gravità.

La polizia municipale ha gestito il traffico per garantire la sicurezza della circolazione durante le operazioni di soccorso.