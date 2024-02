IT-alert: il nuovo sistema di allarme pubblico è operativo per quattro tipologie di rischio

E’ già entrato in fase operativa IT-alert, il sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione.

Al momento, l’operatività riguarda gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso esclusivamente per questi rischi: il collasso di una grande diga, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica e attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano.

Proseguirà, invece, per un altro anno, la sperimentazione per gli scenari di rischio relativi a precipitazioni intense, maremoto generato da un sisma e attività vulcanica dello Stromboli.

Tra i rischi già operativi, in caso di incidenti rilevanti in stabilimenti industriali “Seveso” è previsto il coinvolgimento dei Prefetti nell’invio di messaggi IT-Alert, in quanto coordinatori dell’attuazione del Piano di Emergenza Esterno.

Pertanto, il Prefetto e/o i suoi delegati potranno richiedere al Dipartimento della Protezione Civile l’invio del messaggio IT-alert.

Nello specifico, gli impianti “Seveso” in provincia di Arezzo sono: Chimet nel Comune di Civitella in Val di Chiana, Polynt a San Giovanni Valdarno, Arezzo Gas nel Comune di Arezzo e Piccini Paolo a Sansepolcro.

Per quanto riguarda, invece, le grandi dighe per le quali il sistema è già attivo, quelle presenti in provincia di Arezzo sono La Penna, Levane, San Cipriano, Calcione, Sovara, Montedoglio e Cerventosa.

In questo caso sarà il gestore della diga a comunicare al Dipartimento della Protezione civile la fase di collasso.

Il messaggio IT-alert, una volta trasmesso, verrà ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall’emergenza e abbia un telefono cellulare acceso e agganciato alle celle telefoniche.

Ricevere un messaggio di allarme IT-alert relativo a uno di questi scenari indica, quindi, che ci si trova in una situazione di potenziale pericolo rispetto a un’emergenza imminente o già in corso e il testo spiega quali sono le prime azioni da compiere per minimizzare la propria esposizione al pericolo.