Amen BC Servizi Arezzo che cuore! Espugna Firenze e si regala la salvezza con due mesi di anticipo

Cantini Lorano Legnaia Firenze-Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo 58-68

Parziali: 17-14; 29-32; 40-46.

Cantini Lorano: Del Secco 18, Cherubini 11, Bruno 8, Merlo 4, Scampone, Nikoci 9, Giannozzi 8, Prunotto, Catalano, Pieri, Iobstraibizer ne, D’Amico ne. Coach: Zanardo Ass. Armellini e Nudo.

Amen BC Servizi: Pelucchini 7, Zocca 20, Toia 14, Rossi 10, Giommetti 5, Jankovic 3, Semprini Cesari 9, Iannicelli, Terrosi, Provenzal, Nica ne, Vagnuzzi ne. Coach: Evangelisti Ass. Liberto.

E’ tripudio amaranto al PalaFilarete di Firenze, l’Amen BC Servizi Arezzo batte a domicilio la Cantini Lorano Legnaia nello scontro diretto e festeggia la salvezza anticipata nel campionato di Serie B senza passare dai PlayOut.

Un risultato straordinario conquistato con il coltello fra i denti dai ragazzi di coach Evangelisti sospinti anche da un tifo infernale dei tanti sostenitori aretini saliti a Firenze per non far mancare la vicinanza alla squadra.

PalaFilarete da sold out ed inizio gara tutto a favore dei padroni di casa che guidati da un super Del Secco firmano il break di 9-2 per la Cantini Lorano a metà del primo quarto. Arezzo fatica a trovare la via del canestro e con il passare dei minuti comincia a rosicchiare punti fino a riportarsi sul -1 con un canestri di Rossi prima che Bruno con un piazzato da centro area firmasse il 17-14 con cui si chiude il primo quarto.

Firenze insiste su Nikoci che ripaga coach Zanardo di un paio di canestri che aprono la difesa della SBA, dall’altra parte Toia si prende sulle spalle la squadra e con le sue iniziative firma il primo pareggio degli amaranto a quota 25 punti.

L’Amen BC Servizi cavalca il momento emotivo positivo passando in vantaggio sul finire del quarto, vantaggio suggellato da un’altra perla di Toia sulla sirena che permette ad Arezzo di andare negli spogliatoi sul 32-29 a proprio favore.

Al rientro in campo i ragazzi di coach Evangelisti partono con l’acceleratore premuto, due triple di Toia e Zocca lanciano gli amaranto sul +10 (39-29), prima che la Legnaia trovi la forza di reagire con un contro parziale di 6-0 che riavvicina le due squadre.

Alla terza sirena è ancora Toia ad inventarsi il canestro che tiene la SBA avanti di 6 lunghezze (46-40) togliendo tanta fiducia alla rimonta dei padroni di casa tenuti a soli 11 punti realizzati nel terzo quarto.

I dieci minuti finali si preannunciano incandescenti con Firenze ad inseguire, l’Amen BC Servizi sfrutta un ispirato Zocca che finalizza i canestri che la squadra costruisce partendo da una difesa particolarmente concentrata.

A 6 minuti dalla fine i ragazzi di coach Evangelisti sono ancora a +9 (53-44), Firenze ha un sussulto con Cherubini che segna 5 punti in fila sfruttando una delle poche disattenzioni amaranto e riporta i suoi a -2 (53-51).

Nel momento di difficoltà è Pelucchini a trovare un tap in su rimbalzo offensivo che blocca il momento positivo della Legnaia, Arezzo torna a chiudere gli spazi ai fiorentini e Zocca riporta a +6 gli amaranto con una penetrazione nel cuore dell’area avversaria.

Il tempo scorre e l’Amen BC Servizi è aggressiva concedendo solo tiri sporchi agli avversari, ancora Zocca da 3 punti esalta il quintetto di coach Evangelisti che vede avvicinarsi lo striscione del traguardo.

I ragazzi di coach Evangelisti tengono duro in difesa e non sbagliano dalla lunetta con Rossi che segna gli ultimi 4 punti che fissano il risultato finale sul 68 a 58.

Sulla sirena può scattare la festa di squadra e pubblico amaranto per un risultato straordinario ottenuto con grandi sacrifici da parte di staff e giocatori che hanno dimostrato sul campo di meritare questo traguardo.

Adesso un fine settimana di pausa poi spazio alla seconda fase che metterà in palio due posti ai PlayOff, l’Amen BC Servizi affronterà in gare ad andata e ritorno quattro avversari provenienti dal girone lombardo-piemontese, Gallarate, Campus Varese, Borgomanero e Derthona.

Nella Foto l’inizio gara di Cantini Lorano Firenze-Amen BC Servizi Arezzo