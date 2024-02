Incidente sulla S.P. 25 a Castiglion Fiorentino: due feriti

Alle ore 11.57 di oggi, l’unità di Emergenza Urgenza della Asl Tse è stata chiamata a intervenire sulla S.P. 25 nel Comune di Castiglion Fiorentino, precisamente nella località di Selve di Manciano.

La richiesta di soccorso è giunta a seguito di uno scontro violento tra due veicoli, che ha causato ferite a due persone coinvolte nell’incidente.

Una donna di 27 anni è stata trasportata d’urgenza in codice 2 alle Scotte di Siena a bordo dell’elicottero Pegaso 1, mentre un uomo, anch’esso in codice 2, è stato trasferito all’ospedale della Fratta.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati l’Ambulanza della misericordia di Castiglion Fiorentino, l’elicottero Pegaso 1, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine di Cortona.

Al momento, le condizioni di salute dei feriti non sono state comunicate, ma l’impegno delle squadre di soccorso testimonia l’importanza della prontezza e della cooperazione in situazioni di emergenza.

La S.P. 25 è stata temporaneamente interessata da rallentamenti del traffico a causa dell’incidente, mentre le autorità competenti stanno svolgendo le indagini necessarie per comprendere le dinamiche dell’evento.