Giù dallo scooter, perde la vita sul ponte di Pratantico

Incidente stradale, questa sera, sulla sr 69 del Valdarno, sul ponte di Pratantico.

Un uomo, in sella a, un ciclomotore Honda, stava procedendo da Arezzo verso Pratantico, quando, forse a causa dell’asfalto scivoloso, ha perso il controllo del mezzo, ha colpito il marciapiede ed è caduto a terra, sbattendo la testa sulla spalletta del ponte.

Nell’impatto si è spaccato il casco e l’uomo è deceduto sul colpo.

La vittima è ‘Umberto Valtriani aveva 55 anni e abitava non distante dal luogo dell’incidente era dipendente del supermercato Pam di via Alfieri..

Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale.