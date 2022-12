Scontro frontale in via Dante Alighieri ad Arezzo

Alle ore 23:14 di sabato 17 dicembre in via Dante Alighieri ad Arezzo c’è stato uno scontro frontale tra due auto, sul posto i soccoritori con le ambulanze della Croce Bianca di Rigutino, la Misericordia di Arezzo e l’automedica di Arezzo.

Sono intervenuti: polizia municipale e vigili del fuoco.

Quattro le persone coinvolte: due donne di 87 e 28 anni ed un uomo di 36 anni sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

Un’altra donna di 53 anni anch’essa è finita all’ospedale San Donato in codice rosso.

Finisce fuoristrada sulla Setteponti

Alle ore 1:55 di sabato 17 dicembre lungo la via Setteponti Levante nel comune di San Giustino Valdarno Levante una donna di 49 anni ha perso il controllo della propria auto uscendo dalla carreggiata auto.

E’ stata soccorsa dall’ambulanza della Misericordia di San Giustino Valdarno e i Carabinieri di San Giovanni Valdarno.

La donna è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia in codice giallo.



Incidente in Autostrada

Alle ore 20.10 di venerdì 16 dicembre lungo l’autostrada A1 in direzione sud al Km 361, tra uscita Valdichiana e l’area di servizio Montepulciano Est un incidente con la perdita di controllo di furgone.

Ferite le due persone che erano a bordo del mezzo: due uomini, di 52 anni e 20 anni, entrambi trasportati all’ospedale di Arezzo in codice giallo.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.