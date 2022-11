Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ecco il bilancio delle formazioni giovanili del Cavallino.

Under 19 – Juniores Nazionale

Una vittoria di prestigio nello scontro diretto, in casa della ex capolista, nel derby contro il Livorno.

Ecco cosa è riuscita a fare la Juniores Nazionale di Massimiliano Bernardini.

I baby amaranto all’Armando Picchi vanno sotto al 36′ sul calcio di punizione di Rizzauti dopo aver collezionato due traverse e varie occasioni.

Nella ripresa non cambia il copione e così il Cavallino trova il pareggio con Pasquali e il sorpasso quasi allo scadere con il contropiede finalizzato da Parisi.

Con questo successo l’Arezzo sale al primo posto con 24 punti, due più del Livorno in attesa di affrontare sabato prossimo il Follonica Gavorrano alle 14:30.

Under 17 – Allievi regionali Elite

La scorsa settimana la società amaranto di comune accordo con il tecnico Tommaso Nardin ha deciso di avvicendare la guida della formazione Under 17.

Il Cavallino, ringraziando Tommaso Nardin per l’impegno e la professionalità e accettando la sua decisione di compiere un passo indietro, ha affidato la guida della formazione degli Allievi regionali Elite ad Alessandro Violetti che torna quindi in amaranto dopo le esperienze con Perugia, Sansovino, e non solo.

Un esordio tuttavia amaro visto che gli Under 17 sono caduti 3-1 in casa della Cattolica Virtus, seconda della classe.

Domenica prossima impegno casalingo contro la Lastrigiana alle 10:30 per provare ad allungare sulla zona rossa della classifica.

Under 16 – Allievi regionali Elite

Vittoria di misura davvero importante per l’Under 16 che supera tra le mura amiche la Fortis Juventus mantenendo quindi la vetta della classifica.

Una partita giocata alla pari tra gli amaranto primi della classe e i fiorentini, ultimi della graduatoria.

La partita viene decisa dal rigore che Zhupa si procura e Sussi trasforma salendo in doppia cifra e confermandosi tra i migliori marcatori del girone.

Nel prossimo turno il Cavallino farà visita sabato alle ore 16:00 allo Sporting Cecina.

Under 15 – Giovanissimi regionali Elite

Finisce 2-2 il confronto tra il Maliseti Seano e l’Arezzo.

Apre le danze al 20′ Fratini con un tiro dal limite, al 33′ raddoppio amaranto con Fiacchini che insacca su assist di Rossi.

Nel secondo tempo accorcia subito di testa Prota su mischia in area e al 29′ pareggia Sciarabba chiudendo un contropiede.

Il Cavallino è secondo a un punto dal Tau con una giornata in meno.

Nel prossimo turno, in calendario domani alle 15:30, l’Arezzo affronterà la Lastrigiana presso il centro sportivo de Le Caselle.

Under 14 – Giovanissimi provinciali

Vittoria netta per 6-0 nel derby in casa dell’Arezzo Football Academy per la formazione di Andrea Tuzzi.

I gol di Zoi, Pianaccioli, Ferretti, Francini e la doppietta di Borri hanno permesso all’Arezzo di tenere il primato in classifica.

Sabato prossimo alle 15:30 sfida casalinga contro il Bucine.